Эти витамины не разрушаются при варке или жарке. Держите полезный список

Некоторые витамины спокойно "переносят" процесс приготовления и не разрушаются при высоких температурах, другие – наоборот, поэтому их следует получать с сырыми продуктами.
Об этом рассказала в Instagram эксперт по правильному питанию Наталья Мазурик.
Устойчивы большинство минералов: калий, цинк, магний, железо, калий, марганец, фосфор. Эти минералы могут переходить в воду, где варятся овощи, потому овощные бульоны очень полезны.
Отчасти стойким считают селен, а вот йод разрушается почти полностью.
Эти полезные жиры устойчивы к температуре. Они содержатся и в жирной дикой рыбе, грецких орехах, семенах льна.
Кроме того, эксперт рассказала, как на самом деле нужно пить чай с лимоном.
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