Ці вітаміни не руйнуються при варінні чи смаженні. Тримайте корисний список
Які вітаміни не руйнуються при готуванні (фото: freepik)
Деякі вітаміни спокійно "переносять" процес приготування і не руйнуються при високих температурах, інші - навпаки, тому їх варто отримувати з сирими продуктами.
Про це розповіла в Instagram експертка з правильного харчування Наталя Мазурик.
Термостійкі вітаміни
- D - містяться в жирній рибі, жовтках, молоці
- E - горіхи, насіння, зелень, овочі, рослинні олії
- K - зелень, зелені овочі, ягоди, фрукти, капуста
- PP - овочі, гриби, м'ясо, риба
- B6 - насіння, горохові, бобові
- H - бобові, яйця, злаки (овес, вівсянка, рис, пшениця)
Частково стійкі до температури
- B1 - насіння, горіхи, бобові
- B2 - сир, молочні продукти, м'ясо, морепродукти, гриби
- B5 - яйця, злаки, бобові, риба
- B12 - печінка, червоне м'ясо, морепродукти, жирна риба
- A - печінка, овочі, зелень, масло, жовтки яєць
Не стійкі до температури
- B9 - морепродукти, риба, насіння, горіхи, овочі, жовтки яєць, бобові, злаки
- C - овочі, фрукти
Які мінерали є стійкими і ні?
Стійкими є більшість мінералів: калій, цинк, магній, залізо, калій, марганець, фосфор. Ці мінерали можуть переходити у воду, де варяться овочі, тому овочеві бульйони дуже корисні.
Частково стійким вважають селен, а от йод руйнується майже повністю.
Омега-3
Ці корисні жири є стійкими до температури. Вони містяться і жирній дикій рибі, волоських горіхах, насінні льону.
Крім того експертка розповіла, як насправді треба пити чай з лимоном.
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