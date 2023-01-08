Эти витамины не разрушаются при варке или жарке. Держите полезный список
Какие витамины не разрушаются при приготовлении (фото: freepik)
Некоторые витамины спокойно "переносят" процесс приготовления и не разрушаются при высоких температурах, другие – наоборот, поэтому их следует получать с сырыми продуктами.
Об этом рассказала в Instagram эксперт по правильному питанию Наталья Мазурик.
Термостойкие витамины
- D – содержатся в жирной рыбе, желтках, молоке
- E – орехи, семена, зелень, овощи, растительные масла
- K – зелень, зеленые овощи, ягоды, фрукты, капуста
- PP – овощи, грибы, мясо, рыба
- B6 – семена, гороховые, бобовые
- H – бобовые, яйца, злаки (овес, овсянка, рис, пшеница)
Частично устойчивы к температуре
- B1 – семена, орехи, бобовые
- B2 – сыр, молочные продукты, мясо, морепродукты, грибы
- B5 – яйца, злаки, бобовые, рыба
- B12 – печень, красное мясо, морепродукты, жирная рыба
- A – печень, овощи, зелень, масло, желтки яиц
Не устойчивы к температуре
- B9 – морепродукты, рыба, семена, орехи, овощи, желтки яиц, бобовые, злаки
- C – овощи, фрукты
Какие минералы устойчивы и нет?
Устойчивы большинство минералов: калий, цинк, магний, железо, калий, марганец, фосфор. Эти минералы могут переходить в воду, где варятся овощи, потому овощные бульоны очень полезны.
Отчасти стойким считают селен, а вот йод разрушается почти полностью.
Омега-3
Эти полезные жиры устойчивы к температуре. Они содержатся и в жирной дикой рыбе, грецких орехах, семенах льна.
Кроме того, эксперт рассказала, как на самом деле нужно пить чай с лимоном.
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