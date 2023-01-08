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Эти витамины не разрушаются при варке или жарке. Держите полезный список

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Воскресенье 08 января 2023 14:30
Эти витамины не разрушаются при варке или жарке. Держите полезный список Какие витамины не разрушаются при приготовлении (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые витамины спокойно "переносят" процесс приготовления и не разрушаются при высоких температурах, другие – наоборот, поэтому их следует получать с сырыми продуктами.

Об этом рассказала в Instagram эксперт по правильному питанию Наталья Мазурик.

Термостойкие витамины

  • D – содержатся в жирной рыбе, желтках, молоке
  • E – орехи, семена, зелень, овощи, растительные масла
  • K – зелень, зеленые овощи, ягоды, фрукты, капуста
  • PP – овощи, грибы, мясо, рыба
  • B6 – семена, гороховые, бобовые
  • H – бобовые, яйца, злаки (овес, овсянка, рис, пшеница)

Частично устойчивы к температуре

  • B1 – семена, орехи, бобовые
  • B2 – сыр, молочные продукты, мясо, морепродукты, грибы
  • B5 – яйца, злаки, бобовые, рыба
  • B12 – печень, красное мясо, морепродукты, жирная рыба
  • A – печень, овощи, зелень, масло, желтки яиц

Не устойчивы к температуре

  • B9 – морепродукты, рыба, семена, орехи, овощи, желтки яиц, бобовые, злаки
  • C – овощи, фрукты

Какие минералы устойчивы и нет?

Устойчивы большинство минералов: калий, цинк, магний, железо, калий, марганец, фосфор. Эти минералы могут переходить в воду, где варятся овощи, потому овощные бульоны очень полезны.

Отчасти стойким считают селен, а вот йод разрушается почти полностью.

Омега-3

Эти полезные жиры устойчивы к температуре. Они содержатся и в жирной дикой рыбе, грецких орехах, семенах льна.

Кроме того, эксперт рассказала, как на самом деле нужно пить чай с лимоном.

Читайте также, как правильно выбрать мед для здоровья.

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