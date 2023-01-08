Эти витамины не разрушаются при варке или жарке. Держите полезный список

Некоторые витамины спокойно "переносят" процесс приготовления и не разрушаются при высоких температурах, другие – наоборот, поэтому их следует получать с сырыми продуктами.

Об этом рассказала в Instagram эксперт по правильному питанию Наталья Мазурик.

Термостойкие витамины

D – содержатся в жирной рыбе, желтках, молоке

E – орехи, семена, зелень, овощи, растительные масла

K – зелень, зеленые овощи, ягоды, фрукты, капуста

PP – овощи, грибы, мясо, рыба

B6 – семена, гороховые, бобовые

H – бобовые, яйца, злаки (овес, овсянка, рис, пшеница)

Частично устойчивы к температуре

B1 – семена, орехи, бобовые

B2 – сыр, молочные продукты, мясо, морепродукты, грибы

B5 – яйца, злаки, бобовые, рыба

B12 – печень, красное мясо, морепродукты, жирная рыба

A – печень, овощи, зелень, масло, желтки яиц

Не устойчивы к температуре

B9 – морепродукты, рыба, семена, орехи, овощи, желтки яиц, бобовые, злаки

C – овощи, фрукты

Какие минералы устойчивы и нет?

Устойчивы большинство минералов: калий, цинк, магний, железо, калий, марганец, фосфор. Эти минералы могут переходить в воду, где варятся овощи, потому овощные бульоны очень полезны.

Отчасти стойким считают селен, а вот йод разрушается почти полностью.

Омега-3

Эти полезные жиры устойчивы к температуре. Они содержатся и в жирной дикой рыбе, грецких орехах, семенах льна.