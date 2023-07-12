Ці види чаю допоможуть покращити настрій: включіть їх до раціону

Ромашка

За словами нутриціолога, споживання ромашкового чаю допомагає пом'якшити симптоми тривожного розладу, позбутися депресії та покращити якість сну.

Вся справа в хімічному складі - чай з ромашки містить антиоксидант "апігенін", який здатний зміцнити емоційний фон та заспокоїти.

Пасифлора

Також називають страстоцвіт. Особливо часто чай з пасифлорою рекомендують пити тим, хто хоче добре виспатися та прояснити думки.

До того ж ця рослина допомагає впоратися із тривожністю та така ж дієва, як і спеціальні ліки, але не має побічних ефектів.

М'ята

М'ята містить ментол, який вважається найкращим захистом від стресу, адже він діє тонізуюче на організм, додаючи йому більше енергії для боротьби з негативними думками.

М'ятним чаєм можна повністю замінити напої, що містять кофеїн. Також м'ята допомагає боротися із головним болем, який виникає через перевтому.

Меліса

Мелісу називають родичкою м'яти з ароматом лимону. Ця рослина широко використовується для подолання розладів сну, тривожності, депресії.

Вона є ефективною завдяки підвищенню рівня ГАМК (гальмівний нейромедіатор - біологічно активна речовина), що відповідає за боротьбу зі стресом Також меліса значно зменшує рівень кортизолу в крові.

Лаванда

Лавандовий чай допомагає позбутися тривожних розладів, депресії та проблем зі сну. Вона діє на мозок, як стабілізатор. Чудовий варіант випити лаванди ввечері після важкого робочого дня.

Валеріана

Напій з цієї рослини можна назвати відомим заспокійливим засобом. Також її дуже часто країнах Заходу використовують як спецію, а в США додають під час приготування есенцій, лікерів та настоянок.

Чебрець

Чай з цієї рослини має легкий снодійний та заспокійливий ефект. Чебрець добре відомий у багатьох країнах, де його застосовують і як лікарський засіб, і як ароматну приправу до страв.

Тулсі

Також називають базилік священний. Напій з цієї рослини допоможе легко організму адаптовуватися до різних несприятливих впливів, підвищує фізичну та розумову працездатність.

В Індії ця рослина вважається священною, називають "королевою трав".