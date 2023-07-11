Про деякі з них навіть ви не підозрювали. Неочевидні продукти, які насправді шкідливі

Всі ми чули, що випічка, фаст-фуд та газовані напої краще не вживати. Однак ще є список некорисних продуктів, про шкоду яких багато хто навіть не підозрює.

Про те, які продукти насправді шкідливі, розповіла нутриціолог Дарія Семеренко у своєму Instagram.

Арахіс

За словами нутриціолога, арахіс на 90% містить плісняві грибки - мікотоксини. Такі сполуки в надмірній кількості можуть завдати серйозної шкоди організму людини - ниркам, печінці тощо.

Фруктоза і цукрозамінники

Насправді фруктоза та інші замінники нічим не кращі за цукор. Навіть людині, яка не хворіє на діабет, бажано обмежити продукти з високим вмістом цукрів. Причина в тому, що їх надлишок виснажує підшлункову та руйнує стінки судин.

Консерви

Чим довший термін зберігання такої продукції, тим менше поживних речовин вона міститиме. Краще цей спосіб консервації замінити на заморозку чи сушіння.

Промислово вирощені м'ясо і риба

Дуже часто м'ясо містить гормони, антибіотики, зернові комбікорми. Вважається, що такі компоненти можуть викликати алергічні реакції та порушити мікрофлору кишківника.

Трансжири

Гідрогенізовані олії колись вважались корисними. Часто тваринні жири замінювали маргарином. Однак насправді вживання продуктів, що містять трансжири, може бути причиною ожиріння, діабету другого типу, серцево-судинних захворювань і навіть раку. Тому ковбаси, промислову випічку та фаст-фуд варто викинути в смітник.

Кава

Дуже поширений міф, що кава бадьорить та насичує енергією. Однак насправді, вживання цього напою в надмірній кількості, призводить до виснаження організму.

Молочні продукти

Далеко не всі люди можуть перетравлювати лактозу і казеїн (білок), до того ж промислова молочка досить часто містить емульгатори, консерванти, барвники тощо. Це також може негативно вплинути на роботу кишківника та руйнування корисних бактерій в організмі.

Рафіновані продукти

Мається на увазі промислово "очищені". В цьому списку олія, цукор, кухонна сіль, крупи. Очищення насправді прибирає як шкідливі, так і корисні речовини.

Глютенові злакові

Пшениця, жито, перловка, ячмінь і всі вироби, які містять глютен. Глютен сам по собі агресивний прозапальний білок, який може порушити роботу шлунку.

Хімічні добавки

Йдеться про консерванти, емульгатори, барвники, поліпшувачі смаку. Краще обирати продукти, в яких склад продуктів мінімальний, без "хімії".