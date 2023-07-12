Эти виды чая помогут улучшить настроение: включите их в рацион

Ромашка

По словам нутрициолога, употребление ромашкового чая помогает смягчить симптомы тревожного расстройства, избавиться от депрессии и улучшить качество сна.

Все дело в химическом составе - чай из ромашки содержит антиоксидант "апигенин", способный укрепить эмоциональный фон и успокоить.

Пассифлора

Также называют страстоцвет. Особенно часто чай с пассифлорой рекомендуют пить тем, кто хочет хорошо выспаться и прояснить мысли.

К тому же это растение помогает справиться с тревожностью и такое же действенное, как и специальное лекарство, но не имеет побочных эффектов.

Мята

Мята содержит ментол, который считается лучшей защитой от стресса, ведь он действует тонизирующе на организм, добавляя ему больше энергии для борьбы с негативными мыслями.

Мятным чаем можно полностью заменить напитки, содержащие кофеин. Также мята помогает бороться с головной болью, которая возникает из-за переутомления.

Мелисса

Мелиссу называют родственницей мяты с ароматом лимона. Это растение широко используется для преодоления расстройств сна, тревожности, депрессии.

Она эффективна благодаря повышению уровня ГАМК (тормозной нейромедиатор - биологически активное вещество), отвечающего за борьбу со стрессом. Также мелисса значительно уменьшает уровень кортизола в крови.

Лаванда

Лавандовый чай помогает избавиться от тревожных расстройств, депрессии и проблем со сном. Она действует на мозг как стабилизатор. Прекрасный вариант выпить лаванды вечером после тяжелого рабочего дня.

Валериана

Напиток из этого растения можно назвать известным успокаивающим средством. Также ее очень часто в странах Запада используют как специю, а в США добавляют при приготовлении эссенций, ликеров и настоек.

Тимьян

Чай из этого растения обладает легким снотворным и успокаивающим эффектом. Тимьян хорошо известен во многих странах, где его применяют и как лекарственное средство, и как ароматную приправу к блюдам.

Тулси

Также называют базилик священный. Напиток из этого растения поможет легко организму адаптироваться к разным неблагоприятным воздействиям, повышает физическую и умственную работоспособность.

В Индии это растение считается священным, называют "королевой трав".