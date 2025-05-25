Ці українські прізвища носили купці та торговці: ваше теж може бути у списку

Дослідження українських прізвищ показують цікаву закономірність, пов’язану з підприємницькою діяльністю. Лише кілька прізвищ традиційно асоціюються з бізнесом, і всі вони мають спільний початок - літеру "к".

Це свідчить про певні історичні та соціальні особливості формування української ділової спільноти.

До списку прізвищ власників бізнесу з власними магазинами входять:

Крамар

Крамаренко

Крамарук

Крамарчук

Окрім того, відомі прізвища підприємців, які працювали у сфері торгівлі, але не володіли магазинами:

Купець

Купчик

Купецька

Ці прізвища відображають історичні особливості формування підприємництва серед українців.