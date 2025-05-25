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Ці українські прізвища носили купці та торговці: ваше теж може бути у списку

Які прізвища у давнину давали купцям, торговцям та бізнесменам (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні багато прізвищ походять від ремесел, занять або статусу їх носіїв. Особливу категорію становлять прізвища, які традиційно асоціювалися з підприємництвом та купецтвом. Ці прізвища можна вважати своєрідним "кодом" ділової активності предків.

Які прізвища давали українським бізнесменам, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" українського мовознавця Юліана Редька.

Дослідження українських прізвищ показують цікаву закономірність, пов’язану з підприємницькою діяльністю. Лише кілька прізвищ традиційно асоціюються з бізнесом, і всі вони мають спільний початок - літеру "к". 

Це свідчить про певні історичні та соціальні особливості формування української ділової спільноти.

До списку прізвищ власників бізнесу з власними магазинами входять:

  • Крамар
  • Крамаренко
  • Крамарук
  • Крамарчук

Окрім того, відомі прізвища підприємців, які працювали у сфері торгівлі, але не володіли магазинами:

  • Купець
  • Купчик
  • Купецька

Ці прізвища відображають історичні особливості формування підприємництва серед українців.

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