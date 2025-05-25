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Эти украинские фамилии носили купцы и торговцы: ваша тоже может быть в списке

Какие фамилии в древности давали купцам, торговцам и бизнесменам (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине многие фамилии происходят от ремесел, занятий или статуса их носителей. Особую категорию составляют фамилии, которые традиционно ассоциировались с предпринимательством и купечеством. Эти фамилии можно считать своеобразным "кодом" деловой активности предков.

Какие фамилии давали украинским бизнесменам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" украинского языковеда Юлиана Редько.

Исследования украинских фамилий показывают интересную закономерность, связанную с предпринимательской деятельностью. Лишь несколько фамилий традиционно ассоциируются с бизнесом, и все они имеют общее начало - букву "к". 

Это свидетельствует об определенных исторических и социальных особенностях формирования украинского делового сообщества.

В список фамилий владельцев бизнеса с собственными магазинами входят:

  • Крамар
  • Крамаренко
  • Крамарук
  • Крамарчук

Кроме того, известны фамилии предпринимателей, которые работали в сфере торговли, но не владели магазинами:

  • Купець
  • Купчик
  • Купецька

Эти фамилии отражают исторические особенности формирования предпринимательства среди украинцев.

 

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