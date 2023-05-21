Ці три речі уводять гроші з вашого життя: як їх позбутися

Cтрахи

Якщо ви боїтеся проявлятись, озвучувати свої бажання в ліжку, то секс не буде приносити задоволення, а викликатиме лише дискомфорт і вам все менше хотітиметься ним займатись.

Тобто, якщо у вас є страх припуститись помилки, що вас засудять, що ви недостатньо компетентні і ви не починаєте діяти, то ніякий грошовий потік у вас не відкриється.

Лінь

Чомусь багато хто думає, що якщо пустити сексуальне життя на самотік, то пристрасть сама по собі буде зберігатися довгі роки. Це не так: починаєте лінуватись - починаються труднощі.

Те саме в контексті грошей: поки людина лежить на дивані, очікує, що з неба впаде мішок з грошима, а бізнес побудується сам по собі, то грошей в житті не буде.

Перекладання відповідальності

Якщо ви вирішили, що за пристрасть несе відповідальність партнер, це він має проявляти ініціативу, це він має вас збуджувати і створювати вам задоволення, то пристрасть буде повільно покидати ваші стосунки

Так само і на роботі: якщо думаєте, що начальник сам побачить, які ви класні та підвищить зарплатню, а клієнти самі мають прийти та придбати ваші послуги, то гроші в житті не з'являться.

Психолог підсумувала, що класний, яскравий секс в парі та фінансове благополуччя - це перевага психологічно зрілих людей. Якщо у вашому житті є перераховані вище проблеми, вам варто звертатися до спеціалістів, адже працювати з психотерапевтами в наш час зовсім не соромно.