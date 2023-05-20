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6 простих речей, які "притягнуть" до вас кохану людину

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Субота 20 травня 2023 21:01
6 простих речей, які "притягнуть" до вас кохану людину Як покращити стосунки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Юлія Дамочкіна

З часом закохані пари можуть перетворюватися на друзів, які ділять квартиру і проводять вечори займаючись аби чим, але не один одним. Звісно, кожен може і хоче мати особистий простір, але для міцних і надійних стосунків, в якому є кохання, тяжіння, пристрасть, - треба працювати.

Як урізноманітнити стосунки з коханою людиною, з якою у вас тривалі стосунки, "притягнути" партнера, розповіла в Instagram психолог Юлія Дамочкіна.

Чому стосунки з часом сходять нанівець?

"Весь вечір обоє залипають в телефоні… А потім колись закохана пара перетворюється на друзів чи сусідів по кімнаті… Знайомо? А так хочеться цікавих душевних розмов, пристрасті, яскравого сексу та відчувати себе коханими, правда ж?" - запитує психолог.

Дійсно, для більшості телефон замінив якісне спілкування. Бо тут швидкий та легкий дофамін: постійна зміна динамічної картинки, не треба напружуватись.

У кожного з нас є потреба в приємних емоціях, ще й гормони щастя викликають приємні відчуття. Та замість душевного відвертого спілкування багато пар сваряться та ображаються.

Негативні емоції часто переважають, а швидкий спосіб втекти від них - це соцмережі. В результаті життя пари стає нудним, час разом - одноманітним, а пристрасть згасає.

Урізноманітнити стосунки і повернути в них кохання дуже просто

  • Відвідуйте щоразу нові заклади.
  • Пробуйте нові смаки (готуйте за новими рецептами чи замовляйте щось незвичне, що давно мріяли скуштувати).
  • Робіть одне одному щодня новий комплімент (сьогодні про зовнішність, завтра про смачну вечерю, післязавтра про здібності та вміння).
  • Змініть звичний сценарій сексу (місце, пози, порядок дій, одяг та інше).
  • Міняйте аромати (парфюми, шампуні, аромадифузори для дому).
  • Дивуйте маленькими сюрпризами (смачненьким, запискою "Люблю" в кишені, наберіть ванну з пінкою для коханих та інше).

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