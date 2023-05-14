Не обговорюйте ці речі з чоловіками, інакше зіпсуєте стосунки

Гармонійні стосунки не можна побудувати, якщо в них не буде тактовного і поважливого ставлення один до одного. Щоразу, коли вам хочеться поговорити на якусь слизьку тему, подумайте двічі.

Про які речі не можна говорити з чоловіками, пише Telegram -канал Сексологія по-українськи.

Колишні партнери

Обговорення колишніх - не найвдаліша тема для бесіди з вашим нинішнім партнером. Ваш колишній досвід краще тримати при собі, навіть якщо сам чоловік наполягає на тому, щоб ви розповіли про це.

Якщо ви не хочете одразу ж зіпсувати враження про себе, не починайте обговорювати "ексів". При цьому робити це не варто ні в якому ключі - ні хвалити , ні засуджувати.

Інші чоловіки

Навіть якщо ви не розцінюєте іншого чоловіка, як потенційного партнера, а просто захоплюєтеся його фізичними якостями, ваш партнер може сприймати подібне, як особисту образу.

Уявіть, якби він почав при вас хвалити фігуру чи гарні очі вашої спільної знайомої або просто незнайомки, що пройшла повз. Вам би було приємно? Так само і чоловіків пересмикне, якщо ви схвально будете відгукуватися про чоловіка подруги або про випадкового перехожого.

Менструація

Обговорювати інтимні питання необхідно, але без зайвих подробиць і дуже дозовано. Навряд чи ваш партнер захоче чути про кількість і колір ваших фізіологічних рідин.

Зрештою, більшість жінок також знають не так вже й багато про особливості чоловічого організму.