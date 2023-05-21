Эти три вещи уводят деньги из вашей жизни: как от них избавиться

Страхи

Если вы боитесь проявляться, озвучивать свои желания в постели, то секс не будет доставлять удовольствие, а будет вызывать только дискомфорт и вам все меньше будете хотеться им заниматься.

То есть, если у вас есть страх допустить ошибку, что вас осудят, что вы недостаточно компетентны и вы не начинаете действовать, то никакой денежный поток у вас не откроется.

Лень

Почему-то многие думают, что если пустить сексуальную жизнь на самотек, то страсть сама по себе будет сохраняться долгие годы. Это не так: начинаете лениться - начинаются трудности.

То же в контексте денег: пока человек лежит на диване, ожидает, что с неба упадет мешок с деньгами, а бизнес построится сам по себе, денег в жизни не будет.

Перевод ответственности

Если вы решили, что за страсть несет ответственность партнер, это он должен проявлять инициативу, он должен вас возбуждать и создавать вам удовольствие, то страсть будет медленно покидать ваши отношения.

Так же и на работе: если думаете, что начальник сам увидит, какие вы классные и повысит зарплату, а клиенты сами должны прийти и приобрести ваши услуги, то деньги в жизни не появятся.

Психолог подытожила, что классный, яркий секс в паре и финансовое благополучие - это преимущество психологически зрелых людей. Если в вашей жизни есть вышеперечисленные проблемы, вам стоит обращаться к специалистам, ведь работать с психотерапевтами в наше время совсем не стыдно.