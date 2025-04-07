Ці три причини змусять вас назавжди відмовитися від гель-лаку

Ультрафіолет: друг чи ворог?

Одне з найпоширеніших застережень - вплив ультрафіолетових ламп, які використовуються для полімеризації гелю. Медики нагадують: хоча дози випромінювання невеликі, регулярний вплив може викликати передчасне старіння шкіри рук, пігментацію, а у рідкісних випадках - підвищити ризик онкологічних уражень шкіри.

Алергія та хімічні компоненти

Деякі компоненти гель-лаку, зокрема метакрилати, здатні викликати алергічні реакції. Свербіж, висипання навколо нігтів, лущення шкіри - перші сигнали, що тіло реагує негативно. З кожним роком кількість звернень до дерматологів із подібними симптомами зростає.

Нігті після зняття: відновлення може зайняти місяці

Ще один нюанс - стан нігтьової пластини після частого покриття. Агресивне зняття, шліфування, тривале носіння без перерв — усе це може призвести до витончення нігтів, ламкості та навіть грибкових інфекцій, якщо порушено гігієну.

Як зробити манікюр безпечним?