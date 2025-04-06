9 повсякденних звичок, які сильно шкодять вашим нігтям

Здорові нігті - це не лише естетика, а й показник загального стану організму. Однак деякі щоденні звички можуть їх непомітно руйнувати. Варто знати, що саме шкодить нігтям і як зберегти їхню міцність та здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Використання нігтів як інструментів

Майстер манікюру Лілі Нгуєн розповіла, що відкривання банок, відклеювання наклейок або дряпання нігтями на поверхні може призвести до того, що вони з часом зламаються або ослабнуть.

Замість цього використовуйте подушечки пальців і обов’язково надягайте рукавички під час прибирання та роботи в саду, щоб захистити нігті.

Гризти нігті

Ця звичка послаблює структуру нігтя, спричиняє нерівномірний ріст і може занести бактерії, які можуть призвести до інфекцій.

Знайдіть інші види заняття, щоб відволіктися від спокуси гризти нігті.

Замочування нігтів у воді перед манікюром

Натуральна нігтьова пластина пориста, як губка, і їй потрібна година, щоб повністю висохнути. Після висихання ніготь повертається до свого початкового розміру та форми, а лак - ні, і саме через це він передчасно відшаровується.

Варто уникати майстрів манікюру, які замочують нігті у воді перед нанесенням лаку.

Нанесення товстого шару лаку

Під час нанесення кольору завжди наносьте два тонких шари замість одного товстого. Навіть якщо відтінок виглядає непрозорим після нанесення одного шару, товстий шар висихає довго, тоді як два тонких висихають швидше та забезпечують найкращий час носіння.

Безперервне нанесення лаків

Часте нанесення л аків може послабити нігті, зробити їх крихкими та схильними до пошкоджень. Однак якщо ви знімаєте їх належним чином і час від часу робите перерви, то гель-лаки загалом безпечні.

Важливо правильно підстригати та підпилювати нігті.

Пропуск олії для кутикули

Варто регулярно наносити олійку для кутикул, адже вона зміцнює нігті, подовжує носіння манікюру і допомагає запобігти виникненню задирок.

Прагніть наносити її щодня або кілька разів на тиждень.

Здирання гель-лаку з нігтів

Процес, який найбільше травмує нігтьову пластину - це здирання гель-лаку. Ні в якому разі не можна здирати або відколупувати його, схопивши за кінчик, що відшаровується. Так ви ризикуєте зняти не тільки покриття, але і верхні шари нігтів. Найкраще знімати гель-лак у майстра манікюру або в салоні краси.