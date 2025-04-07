Эти три причины заставят вас навсегда отказаться от гель-лака

Гель-лак давно стал неотъемлемой частью ухода для миллионов женщин. Стойкость покрытия, идеальный блеск, отсутствие необходимости ежедневно подкрашивать ногти - звучит как мечта.
Но безопасно ли для ногтей и рук такое покрытие, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Одно из самых распространенных предостережений - влияние ультрафиолетовых ламп, которые используются для полимеризации геля. Медики напоминают: хотя дозы излучения небольшие, регулярное воздействие может вызвать преждевременное старение кожи рук, пигментацию, а в редких случаях - повысить риск онкологических поражений кожи.
Некоторые компоненты гель-лака, в частности метакрилаты, способны вызывать аллергические реакции. Зуд, высыпания вокруг ногтей, шелушение кожи - первые сигналы, что тело реагирует негативно. С каждым годом количество обращений к дерматологам с подобными симптомами растет.
Еще один нюанс - состояние ногтевой пластины после частого покрытия. Агрессивное снятие, шлифовка, длительное ношение без перерывов - все это может привести к истончению ногтей, ломкости и даже грибковым инфекциям, если нарушена гигиена.
делайте перерывы между нанесением гель-лака (минимум раз в несколько месяцев);
используйте солнцезащитный крем для рук перед процедурой;
выбирайте проверенных мастеров и качественные материалы;
внимательно следите за реакцией организма.
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В материале использованы источники - The Sun, WomensHealth.