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Эти три причины заставят вас навсегда отказаться от гель-лака

Фото: Безопасен ли гель-лак для ногтей ? (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Гель-лак давно стал неотъемлемой частью ухода для миллионов женщин. Стойкость покрытия, идеальный блеск, отсутствие необходимости ежедневно подкрашивать ногти - звучит как мечта.

Но безопасно ли для ногтей и рук такое покрытие, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Ультрафиолет: друг или враг?

Одно из самых распространенных предостережений - влияние ультрафиолетовых ламп, которые используются для полимеризации геля. Медики напоминают: хотя дозы излучения небольшие, регулярное воздействие может вызвать преждевременное старение кожи рук, пигментацию, а в редких случаях - повысить риск онкологических поражений кожи.

Аллергия и химические компоненты

Некоторые компоненты гель-лака, в частности метакрилаты, способны вызывать аллергические реакции. Зуд, высыпания вокруг ногтей, шелушение кожи - первые сигналы, что тело реагирует негативно. С каждым годом количество обращений к дерматологам с подобными симптомами растет.

Ногти после снятия: восстановление может занять месяцы

Еще один нюанс - состояние ногтевой пластины после частого покрытия. Агрессивное снятие, шлифовка, длительное ношение без перерывов - все это может привести к истончению ногтей, ломкости и даже грибковым инфекциям, если нарушена гигиена.

Как сделать маникюр безопасным?

  • делайте перерывы между нанесением гель-лака (минимум раз в несколько месяцев);

  • используйте солнцезащитный крем для рук перед процедурой;

  • выбирайте проверенных мастеров и качественные материалы;

  • внимательно следите за реакцией организма.

 

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В материале использованы источники - The Sun, WomensHealth.

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