Эти три причины заставят вас навсегда отказаться от гель-лака

Ультрафиолет: друг или враг?

Одно из самых распространенных предостережений - влияние ультрафиолетовых ламп, которые используются для полимеризации геля. Медики напоминают: хотя дозы излучения небольшие, регулярное воздействие может вызвать преждевременное старение кожи рук, пигментацию, а в редких случаях - повысить риск онкологических поражений кожи.

Аллергия и химические компоненты

Некоторые компоненты гель-лака, в частности метакрилаты, способны вызывать аллергические реакции. Зуд, высыпания вокруг ногтей, шелушение кожи - первые сигналы, что тело реагирует негативно. С каждым годом количество обращений к дерматологам с подобными симптомами растет.

Ногти после снятия: восстановление может занять месяцы

Еще один нюанс - состояние ногтевой пластины после частого покрытия. Агрессивное снятие, шлифовка, длительное ношение без перерывов - все это может привести к истончению ногтей, ломкости и даже грибковым инфекциям, если нарушена гигиена.

Как сделать маникюр безопасным?