Ці ТРЦ відкрилися б в Україні, якби Росія не розпочала війну (фото)

ТРК White Lines

Комплекс площею 24 000 квадратних метрів повинен був з'явитися в Києві за адресою Велика Васильківська, 1. Чотирирівневий ТРЦ входить до складу комплексу на базі колишніх корпусів "Довженко-Центру".

Відкриття спочатку планувалося на кінець 2022 року, а потім запуск змістили на ІІІ квартал 2023 року.

ТРК White Lines (фото: rau.ua)

ТЦ Одіс

У місті Ізмаїл в Одеській області на початку весни 2023 року відкриється перший у місті професійний торговий центр Одіс. Цікаво, що до війни його планували назвати Suvorovsky. У ньому буде два рівні з площею для магазинів 2500 квадратних метрів.

ТЦ Одіс в Одесі (фото: rau.ua)

ТРЦ Велес

Будівництво цього ТРЦ в Івано-Франківську розпочалося ще у 2019 році, саме відкриття планували на 2022 рік, проте перенесли на літню пору 2023 року за адресою вул. Вовчинецька, 225 А.

Оскільки ТРЦ має досить велику торгову площу, в ньому будуть розміщені продуктовий супермаркет площею 4200 кв. м, дитячий розважальний центр (3500 кв. м), кінотеатр (2268 кв. м) та ряд інших розваг.

ТРЦ Велес в Івано-Франківську (фото: rau.ua)

ТОЦ Темп

Чотириповерховий торгово-офісний центр Темп на проспекті Миру, 99 у Хмельницькому мав відкритися восени 2022 року на місці занедбаного корпусу однойменного заводу.

ТОЦ має 30 000 квадратних метрів торгової площі, тому забудовник планує там розмістити спортивний комплекс, тенісні корти, центри дитячого розвитку та ресторани сімейного типу. Однак більшу частину площі займатимуть офіси класу А, дефіцит яких відчувається в місті.

ТОЦ Темп у Хмельницькому (фото: rau.ua)

ТЦ Vector

У Трускавці по вулиці Стебницькій на Львівщині у вересні минулого року розпочали будівництво торгово-розважального центру Vector. Його планують відкрити в кінці 2023 року. Забудовник повідомив, що в ТРЦ відкриють супермаркет, магазини техніки, одягу, аптеки та банківські відділення. А також заклади харчування, магазини та локації для дозвілля.

ТЦ Vector на Львівщині (фото: rau.ua)

ТРЦ Planeta Mall

Перша черга харківського ТРЦ Planeta Mall була відкрита ще у 2011 році. Але другу так і не ввели в експлуатацію. У 2020 році ТРЦ почали реконструювати. Там планували розмістити понад 120 магазинів і 15 ресторанів, семизальний кінотеатр, фуд-корт з 25 різноманітними кухнями.

Повномасштабна війна завадила цим планам. Представники ТРЦ кажуть, що немає можливості планувати відкриття, адже щодня місто під загрозою ракетних атак.

ТРЦ Planeta Mall (фото: rau.ua)