Эти ТРЦ открылись бы в Украине, если бы Россия не начала войну (фото)

ТРК White Lines

Комплекс площадью 24 000 квадратных метров должен появиться в Киеве по адресу Большая Васильковская, 1. Четырехуровневый ТРЦ входит в состав комплекса на базе бывших корпусов "Довженко-Центра".

Открытие сначала планировалось на конец 2022 года, а затем запуск сместили на ІІІ квартал 2023 года.

ТРК White Lines (фото: rau.ua)

ТЦ Одис

В городе Измаил в Одесской области в начале весны 2023 откроется первый в городе профессиональный торговый центр Одис. Интересно, что до войны его планировали назвать Suvorovsky. В нем будет два уровня с площадью для магазинов 2500 квадратных метров.

ТЦ Одис в Одессе (фото: rau.ua)

ТРЦ Велес

Строительство этого ТРЦ в Ивано-Франковске началось еще в 2019 году, именно открытие планировали на 2022 год, однако перенесли летом 2023 года по адресу ул. Волчинецкая, 225 А.

Поскольку ТРЦ имеет достаточно большую торговую площадь, в нем будут размещены продуктовый супермаркет площадью 4200 кв. м, детский развлекательный центр (3500 кв. м), кинотеатр (2268 кв. м) и ряд других развлечений.

ТРЦ Велес в Ивано-Франковске (фото: rau.ua)

ТОЦ Темп

Четырехэтажный торгово-офисный центр Темп на проспекте Мира, 99 в Хмельницком должен был открыться осенью 2022 года на месте заброшенного корпуса одноименного завода.

ТОЦ имеет 30 000 квадратных метров торговой площади, поэтому застройщик планирует разместить там спортивный комплекс, теннисные корты, центры детского развития и рестораны семейного типа. Однако большую часть площади будут занимать офисы класса А, дефицит которых ощущается в городе.

ТОЦ Темп в Хмельницком (фото: rau.ua)

ТЦ Vector

В Трускавце по улице Стебницкой во Львовской области в сентябре прошлого года начали строительство торгово-развлекательного центра Vector. Его планируют открыть в конце 2023 года. Застройщик сообщил, что в ТРЦ откроют супермаркет, магазины техники, одежды, аптеки и банковские отделения. А также заведения питания, магазины и локации для досуга.

ТЦ Vector во Львовской области (фото: rau.ua)

ТРЦ Planeta Mall

Первая очередь харьковского ТРЦ Planeta Mall была открыта еще в 2011 году. Но вторую так и не ввели в эксплуатацию. В 2020 году ТРЦ начали реконструировать. Там планировали разместить более 120 магазинов и 15 ресторанов, семизальный кинотеатр, фуд-корт с 25 разнообразными кухнями.

Полномасштабная война помешала этим планам. Представители ТРЦ говорят, что нет возможности планировать открытие, ведь город ежедневно под угрозой ракетных атак.

ТРЦ Planeta Mall (фото: rau.ua)