Ці стрижки замінять підтяжку: найтрендовіші зачіски для круглого обличчя

Хочеться освіжити образ без радикальних процедур? Ці трендові стрижки створюють ефект, немов ви тільки вийшли від косметолога. Правильна форма, м’яке філірування й гра з довжиною - саме те, що потрібно власницям круглого обличчя.
Як стригтися, аби обличчя здавалося худим, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Це ідеальний дует для тих, хто хоче освіжити образ і скорегувати форму обличчя без радикальних змін. Чубчик-шторка розсувається по боках, витягує візуально лоб і пом’якшує округлість щік. Він не "ріже" обличчя навпіл, а навпаки, працює як м’який фільтр, що надає легкості й жіночності.
Каскад додає об’єму біля коренів, робить силует волосся більш динамічним, а сам образ - легким і живим. Це стрижка, яка "рухається" разом із вами й завжди виглядає свіжо.
Варіант для тих, хто хоче виглядати елегантно, але без надмірної строгості. Подовжене каре з легким градуюванням має плавні переходи між шарами, тому волосся лягає м’яко й візуально витягує обличчя.
Ця стрижка додає структури й чіткі лінії, але при цьому не створює відчуття “жорсткого каркаса”. Вона ідеально підходить для щоденного життя: зберігає форму навіть без складної укладки, виглядає стильно і в офісі, і на вечірці.
Це справжній "візуальний ліфтинг" у світі стрижок. Ліфт-боб має коротку задню частину й видовжені передні пасма, які м’яко обрамляють обличчя, створюючи ефект вужчої нижньої третини.
Відкрита шия додає витонченості, а форма стрижки "піднімає" риси обличчя та створює легкий омолоджувальний ефект без втручань. Така стрижка пасує жінкам, які хочуть виглядати динамічно та сучасно.
Справжній порятунок для власниць круглого обличчя, які не хочуть класики, а шукають щось нестандартне. Шеггі - це багатошарова й трохи хаотична стрижка, де головна фішка - її текстура.
Філірування навколо обличчя додає глибини й дозволяє створити м’які тіні, які візуально звужують щоки. Ця стрижка виглядає недбало, але модно, саме той випадок, коли "наче нічого не робила, а виглядає круто".
Смілива, але гнучка. У класичному піксі волосся дуже коротке, але у варіації з видовженими передніми пасмами зберігається баланс: є чіткість, але й м’якість. Довші пасма обрамляють обличчя й "малюють" нову лінію - витягують візуально центр і додають структури. Така стрижка чудово підкреслює очі, вилиці й шию.
Вона потребує трохи характеру, але натомість дарує образу легкість, свободу й відчуття впевненості. Піксі добре пасує і для кежуал-образів, і для офісної моди - в панк-глемі, все залежить від укладки.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: gazeta.pl, ukr.media.