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Ці стрижки омолодять на 15 років. Найкращі зачіски для жінок після 50 (фото)

Субота 06 липня 2024 15:55
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Ці стрижки омолодять на 15 років. Найкращі зачіски для жінок після 50 (фото) Які зачіски омолоджують (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Зачіски для жінок після 50 та 60 років мають бути не лише зручними, а ще й стильними. До того ж стрижка здатна омолодити, додати краси та підкреслити увесь шарм.

Які зачіски допоможуть приховати вік, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Хвилястий подовжений боб та блонд

Ця зачіска на волосся середньої довжини здатна "мінуснути" чимало років. Світлі кольори та легка "хвиля" освіжатимуть образ й підкреслять красу. До того ж цю зачіску легко вкладати, варто лише підкрутити пасма.

Подовжений боб на хвилясте волосся стане ще й чудовим варіантом для жінок, які не люблять вирівнювання. Кучері додаватимуть легкості, а ідеальна довжина не заважатиме у повсякденному житті. До того ж цю зачіску легко зібрати у хвіст чи стильну "пучок", якщо на вулиці дуже спекотно.

Ці стрижки омолодять на 15 років. Найкращі зачіски для жінок після 50 (фото)

Ці стрижки омолодять на 15 років. Найкращі зачіски для жінок після 50 (фото)

Яка зачіска омолодить жінку (фото: instagram.com/smartys_hairstylists)

Багатошаровий боб до підборіддя

Коротка зачіска для жінок після 50 років дійсно може бути дуже стильною. Відмовтесь від застарілих стрижок, у яких майже повністю прибирають довжину з потилиці.

Придивіться до багатошарової зачіски. Вона додасть об'єм вашому волоссю, а також помітно освіжить увесь образ. До того ж ця стрижка підійде жінкам, які ненавидять задовгу шевелюру.

Ці стрижки омолодять на 15 років. Найкращі зачіски для жінок після 50 (фото)Ці стрижки омолодять на 15 років. Найкращі зачіски для жінок після 50 (фото)

Стильна зачіска для жінок після 50 років (фото: instagram.com/thomasatgadabout)

До слова, раніше ми називали 5 трендів, які варто додати до свого гардероба цього літа.

Окрім цього, нещодавно ми зібрали 5 найкращих ідей літнього манікюру, який зробить ваші ручки витонченими та найкрасивішими.

Під час створення матеріалу було використано джерела: сайт Gazeta.pl, Instagram-сторінки перукарів з ніками "thomasatgadabout" та "smartys_hairstylists".

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