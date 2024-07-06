Эти стрижки омолодят на 15 лет. Лучшие прически для женщин после 50 (фото)

Прически для женщин после 50 и 60 лет должны быть не только удобными, но и стильными. К тому же стрижка способна омолодить, добавить красоты и подчеркнуть весь шарм.

Волнистый удлиненный боб и блонд

Эта прическа на волосы средней длины способна "минуснуть" немало лет. Светлые цвета и легкая "волна" освежат образ и подчеркнут красоту. К тому же эту прическу легко укладывать, стоит лишь подкрутить пряди.

Удлиненный боб на волнистые волосы станет еще и отличным вариантом для женщин, которые не любят выравнивание. Кудри будут добавлять легкости, а идеальная длина не будет мешать в повседневной жизни. К тому же эту прическу легко собрать в хвост или стильный "пучок", если на улице очень жарко.

Какая прическа омолодит женщину (фото: instagram.com/smartys_hairstylists)

Многослойный боб до подбородка

Короткая прическа для женщин после 50 лет действительно может быть очень стильной. Откажитесь от устаревших стрижек, в которых почти полностью убирают длину с затылка.

Присмотритесь к многослойной прическе. Она придаст объем вашим волосам, а также заметно освежит весь образ. К тому же эта стрижка подойдет женщинам, ненавидящим длинную шевелюру.

Стильная прическа для женщин после 50 лет (фото: instagram.com/thomasatgadabout)