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Эти стрижки омолодят на 15 лет. Лучшие прически для женщин после 50 (фото)

Суббота 06 июля 2024 15:55
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Эти стрижки омолодят на 15 лет. Лучшие прически для женщин после 50 (фото) Какие прически омолаживают (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Прически для женщин после 50 и 60 лет должны быть не только удобными, но и стильными. К тому же стрижка способна омолодить, добавить красоты и подчеркнуть весь шарм.

Какие прически помогут скрыть возраст, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Волнистый удлиненный боб и блонд

Эта прическа на волосы средней длины способна "минуснуть" немало лет. Светлые цвета и легкая "волна" освежат образ и подчеркнут красоту. К тому же эту прическу легко укладывать, стоит лишь подкрутить пряди.

Удлиненный боб на волнистые волосы станет еще и отличным вариантом для женщин, которые не любят выравнивание. Кудри будут добавлять легкости, а идеальная длина не будет мешать в повседневной жизни. К тому же эту прическу легко собрать в хвост или стильный "пучок", если на улице очень жарко.

Эти стрижки омолодят на 15 лет. Лучшие прически для женщин после 50 (фото)

Эти стрижки омолодят на 15 лет. Лучшие прически для женщин после 50 (фото)

Какая прическа омолодит женщину (фото: instagram.com/smartys_hairstylists)

Многослойный боб до подбородка

Короткая прическа для женщин после 50 лет действительно может быть очень стильной. Откажитесь от устаревших стрижек, в которых почти полностью убирают длину с затылка.

Присмотритесь к многослойной прическе. Она придаст объем вашим волосам, а также заметно освежит весь образ. К тому же эта стрижка подойдет женщинам, ненавидящим длинную шевелюру.

Эти стрижки омолодят на 15 лет. Лучшие прически для женщин после 50 (фото)Эти стрижки омолодят на 15 лет. Лучшие прически для женщин после 50 (фото)

Стильная прическа для женщин после 50 лет (фото: instagram.com/thomasatgadabout)

К слову, раньше мы называли 5 трендов, которые стоит добавить в свой гардероб этим летом.

Кроме того, недавно мы собрали 5 лучших идей летнего маникюра, который сделает ваши ручки изящными и красивыми.

При создании материала были использованы источники: сайт Gazeta.pl, Instagram-страницы парикмахеров с никами "thomasatgadabout" и "smartys_hairstylists".

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