Надихніться модними ідеями. 5 трендів, які варто додати до свого гардероба цього літа

Якщо ви пошуках "вічних" літніх трендів, які не набриднуть до наступного року, візьміть собі на замітку кілька цікавих ідей. Дізнайтеся, які речі сміливо можна додавати до гардероба та не боятися, що вони швидко застаріють.

Довгі спідниці

Обирайте пишні вбрання різних кольорів та фасонів, аби поекспериментувати з образами. Вони відмінно будуть поєднуватися з базовими топами, футболками чи блузами. Завершіть образ зручним трендовим взуттям, сумкою та аксесуарами.

Міні вже втрачають свою актуальність (Фото: instagram.com/pipa_de_blois)

Жовті мотиви

Цього літа пастельний жовтий відтінок - справжній хіт, тому зверніть на нього увагу. Придбайте собі річ такого кольору - це миттєво дозволить вам поринути в теплу літню атмосферу та додати до гардероба трохи фарб.

Пастельний жовтий підкорює модниць (Фото: instagram.com/tylynnnguyen)

В'єтнамки

Це, мабуть, найуніверсальніше літнє взуття, до якого модниці повертаються із сезону сезон. Оберіть взуття в базовому білому чи чорному кольорі, і сміливо поєднуйте як з улюбленими джинсовими шортами, так і чимось більш витонченим: спідницями, легкими сукнями чи трендовими комбінезонами.

В'єтнамки - безпрограшний варіант літнього взуття (Фото: instagram.com/pipa_de_blois)

Лляні штани

Літо - не найкраща пора для джинсів, оскільки спека і так створює певний дискомфорт. Тому за можливості одягайте щось більш легке і практичне. Відмінним помічником у цьому вам будуть лляні вироби, які в такий сезон є справжньою знахідкою.

Лляні штани - хіт літа 2024 (Фото: instagram.com/la_nadia)

В'язані речі

Якщо ви ще не мали чогось подібного у своєму гардеробі, настав час це виправити. Придивіться до в'язаних базових суконь, топів чи навіть в'язаних штанів. Оберіть щось на свій смак і не бійтесь експериментувати з аксесуарами та підбором взуття.

В'язані речі в моді цього літа (Фото: instagram.com/annabelrosendahl)