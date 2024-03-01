Ці стародавні українські прізвища давали тільки модникам. Перевірте, чи ваше є у списку

Які прізвища давали модникам

Дослідник українських прізвищ стверджує, що у давнину "дженджиками" називали людей, які гарно одягалися. Від цього кореня походить багато прізвищ, а саме:

Дженжер

Дженжеруха

Жежера

Жежеря

Жежерун

Джинджиристий

А людей, які приділяли одягу занадто велику увагу, назвали словом "хлюст". Від цього слова пішли наступні прізвища:

Хлюст

Хлюстів

Хлюстін

Хлюстиков

Хлюстина

Також "модні" прізвища давали українцям, які дбали про свій зовнішній вигляд та красу. До цієї категорії належать прізвища:

Чепурний

Чепурко

Чепурнов

Чепурняк

Чепурненко

Модний

Модніков

Де зараз поширені ці прізвища

За даними сайту "Рідні", прізвище Жежера має 424 українці. Найбільше людей із цим прізвищем проживає на Київщині та Чернігівщині. У Києві - 135 жителів із прізвищем Жежера, у Яготині - 31, у Ніжині - 17.

А от із прізвищем Хлюст в Україні тільки 33 носії. Найчастіше його можна зустріти на Придніпров'ї.

Поширення прізвища Чепурко (скриншот)

З прізвищем Чепурко зараз в Україні налічується 1966 носіїв. За поширенням - воно на 2330 місці. Найбільше воно також поширене на Придніпров'ї.

Прізвище Модний мають тільки 73 людини, найбільше воно поширене на Львівщині, а людей з прізвищем Дженжеруха - 30 і найбільше їх у Криму.

А от станом на 2013 рік, прізвища Дженджер в Україні не зафіксовано.