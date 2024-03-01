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Ці стародавні українські прізвища давали тільки модникам. Перевірте, чи ваше є у списку

Які прізвища давали модникам (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Прізвища в Україні часто давали, відштовхуючись від роду занять людини, або її особливостей. Є навіть окрема категорія "модних" прізвищ, які присвоювали дуже стильним українцям. Деякі із них дійшли до наших днів, а от деякі - назавжди залишились у минулому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на книгу мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища давали модникам

Дослідник українських прізвищ стверджує, що у давнину "дженджиками" називали людей, які гарно одягалися. Від цього кореня походить багато прізвищ, а саме:

  • Дженжер
  • Дженжеруха
  • Жежера
  • Жежеря
  • Жежерун
  • Джинджиристий

А людей, які приділяли одягу занадто велику увагу, назвали словом "хлюст". Від цього слова пішли наступні прізвища:

  • Хлюст
  • Хлюстів
  • Хлюстін
  • Хлюстиков
  • Хлюстина

Також "модні" прізвища давали українцям, які дбали про свій зовнішній вигляд та красу. До цієї категорії належать прізвища:

  • Чепурний
  • Чепурко
  • Чепурнов
  • Чепурняк
  • Чепурненко
  • Модний
  • Модніков

Де зараз поширені ці прізвища

За даними сайту "Рідні", прізвище Жежера має 424 українці. Найбільше людей із цим прізвищем проживає на Київщині та Чернігівщині. У Києві - 135 жителів із прізвищем Жежера, у Яготині - 31, у Ніжині - 17.

А от із прізвищем Хлюст в Україні тільки 33 носії. Найчастіше його можна зустріти на Придніпров'ї.

Поширення прізвища Чепурко (скриншот)

З прізвищем Чепурко зараз в Україні налічується 1966 носіїв. За поширенням - воно на 2330 місці. Найбільше воно також поширене на Придніпров'ї.

Прізвище Модний мають тільки 73 людини, найбільше воно поширене на Львівщині, а людей з прізвищем Дженжеруха - 30 і найбільше їх у Криму.

А от станом на 2013 рік, прізвища Дженджер в Україні не зафіксовано.

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