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День рідної мови: 10 дивовижних фактів про українську, які має знати кожен

Середа 21 лютого 2024 12:00
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День рідної мови: 10 дивовижних фактів про українську, які має знати кожен Найцікавіші факти про українську мову (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Це свято ЮНЕСКО започаткувала у 1999 році з метою захисту мовної й культурної багатоманітності.

Найцікавіші факти про українську мову розповідає РБК-Україна (проект Styler)

Під час підготовки публікації використали матеріали: Український центр культурних досліджень, Вікіпедія.

У сучасній мові понад чверть мільйона слів

Сучасна українська мова має приблизно 256 тисяч слів. Такі дані наводить Національна Академія Наук України. Найбільше наша мова за лексичним складом споріднена з білоруською - 84% спільної лексики, з польською й сербською ми маємо 70% і 68% відповідно спільних слів, а от з російською - 62%.

Перші українські слова зафіксували у V ст.

Візантійський історик Пріск Панійський подорожуючи територією сучасної України з табором Аттіли у 448 році, записав перші українські слова "мед" і "страва".

Перший український "Буквар" видали у ХІV ст.

Перший український "Буквар" у 1574 році видав Іван Федоров у Львові. Зберігся тільки один примірник, який знайшли у 1927 році в Римі. Унікальний стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету.

Основоположником літературної мови є Котляревський, а батьком - Шевченко

Після виходу "Енеїди" Івана Котляревського у 1798 році українську мову визнали літературною. Саме Котляревського вважають основоположником нової української мови, а її батьком - Тараса Шевченка. В основі літературної мови лежить наддніпрянський діалект.

134 заборони видали проти української мови

Українська мова прожила 4 століття репресій і лінгвоциду. Проти неї видавали численні заборони, їх було настільки багато, що дослідникам аж важко їх порахувати. Більшість сходиться на числі 134.

Найвідомішим документом про заборону української мови є Валуївський циркуляр, який мав русифікувати українців. Значних утисків українська зазнала і в часи СРСР, коли з наших словників вилучали автентичні слова і замінювали їх на російські відповідники.

Понад пів століття "ґ" була репресованою

У 1933 році з українського правопису вилучили букву "ґ". Так комуністи намагалися нашу мову наблизити до російської, оскільки у них "г" і "ґ" - це фонеми однієї літери. Максим Рильський і Павло Тичина безуспішно намагалися повернути "ґ" в абетку. Це зробили лише у 1990 році.

Найбільше слів в українській на літеру "п"

Найуживанішою в українському алфавіті є літера "п". А от найменше слів починається на літеру "ф", переважно вона вживається у запозичених словах.

Найбільше синонімів має слово "бити"

"Короткий словник синонімів української мови", який містить 4279 синонімічних рядів, наводить 45 синонімів до слова "бити". А "горизонт" має 12 синонімів.

Найдовше слова складається із 30 літер

Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Це - "дихлордифенілтрихлорметилметан" - хімікат для боротьби зі шкідниками.

В українській мові є унікальний кличний відмінок

В українській мові, на відміну від решти східнослов’янських мов, іменник має 7 відмінків, один з яких - кличний. Цей відмінок також є в латині, грецькій та санскриті.

Раніше ми писали про те, як правильно говорить "крайній" чи "останній".

Читайте також про те, якою б зараз була українська мова, якби вона не зазнала політики лінгвоциду від СРСР.

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