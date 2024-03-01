Эти древние украинские фамилии давали только модникам. Проверьте, есть ли ваша в списке

Фамилии в Украине часто давали, отталкиваясь от рода занятий человека или его особенностей. Есть даже отдельная категория "модных" фамилий, которые присваивали очень стильным украинцам. Некоторые из них дошли до наших дней, а вот некоторые - навсегда остались в прошлом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на книгу языковеда Юлиана Редька "Современные украинские фамилии".
Исследователь украинских фамилий утверждает, что в древности "дженджиками" называли людей, которые хорошо одеваются. От этого корня происходит много фамилий, а именно:
А людей, которые уделяли одежде слишком большое внимание, назвали словом "хлюст". От этого слова произошли следующие фамилии:
Также "модные" фамилии давали украинцам, которые заботились о своем внешнем виде и красоте. К этой категории относятся фамилии:
По данным сайта "Рідні", фамилию Жежера имеет 424 украинца. Больше всего людей с этой фамилией проживает в Киевской и Черниговской областях. В Киеве - 135 жителей с фамилией Жежера, в Яготине - 31, в Нежине - 17.
А вот с фамилией Хлюст в Украине только 33 носителя. Чаще всего ее можно встретить на Приднепровье.
С фамилией Чепурко сейчас в Украине насчитывается 1966 носителей. По распространению - она на 2330 месте. Больше всего она распространена на Приднепровье.
Фамилию Модный имеют только 73 человека, наиболее она распространена в Львовской области, а людей с фамилией Дженжеруха - 30 и больше всего их Крыму.
А вот по состоянию на 2013 год, фамилии Дженджер в Украине не зафиксировано.
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