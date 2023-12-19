Ці справи потрібно зробити до Різдва, щоб прожити щасливий рік

Справи до Різдва

Насамперед варто знати про те, що традиційно Різдву в Україні передує 40-аденний піст. Він розпочинається 15 листопада та триває до 25 грудня. Таким чином люди фізично й духовно очищаються від гріхів.

Останній день перед постом припадає на день пам'яті святого апостола Пилипа, тому піст часто називають Пилипівкою.

До Різдва обов'язково потрібно поприбирати в хаті та оновити господарські знаряддя.

До свята також було заведено запасатися всім, необхідним для зими. Це можуть бути дрова, тканина, борошно, мед тощо. У хатах також прикрашали ікони новими чи чистими рушниками, зіллям.

Що робити в переддень Різдва

За день до Різдва весь день не можна було нічого їсти аж до самої святої вечері.

Зранку до хати потрібно було занести дідуха. Раніше його робили з останнього врожаю пшениці. У наші часи це може бути простий букет колосків. Поставити його потрібно під іконою як символ достатку.

Звісно ж, обов'язково потрібно приготувати кутю та 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів.

Накрити стіл потрібно до того, як зійде перша зірка. Не забудьте також поставити зайву тарілку для духів померлих. Наші предки вірили, що вони приходять на Різдво.

А для захисту від темних сил на кожен кут стола клали по зубку часнику.

Ще одна традиція говорить про те, що перед вечерею господар повинен був занести під стіл сіно, яке нагадує, що Спаситель народився в яслах.

Перед вечерею також потрібно прочитати молитву разом з усіма присутніми.

Після цього можна братися до їжі. Однак не забудьте, що починаємо завжди з куті. Причому робить це господар дому чи найстарший член сім'ї. Він куштує кутю, говорить побажання рідним.

Після вечері варто залишити трохи їжі на столі чи біля ікон, щоб вшанувати пам'ять померлих членів сім'ї.

Наступного дня, саме на Різдво, сходіть до церкви, влаштуйте справжній святковий обід, запросіть гостей і рушайте колядувати.

Коли цього року відзначати Різдво

З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі: