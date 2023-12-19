Эти дела нужно сделать до Рождества, чтобы прожить счастливый год

Дела к Рождеству

Прежде всего, стоит знать о том, что традиционно Рождеству в Украине предшествует 40-дневный пост. Он начинается 15 ноября и продлится до 25 декабря. Таким образом, люди физически и духовно очищаются от грехов.

Последний день перед постом выпадает на день памяти святого апостола Филиппа, поэтому пост часто называют Филипповкой.

До Рождества обязательно нужно убрать в доме и обновить хозяйственные орудия.

К празднику также было принято запасаться всем, необходимым для зимы. Это могут быть дрова, ткань, мука, мед и т. д. В домах также украшали иконы новыми или чистыми полотенцами, зеленью.

Что делать в канун Рождества

За день до Рождества весь день нельзя было ничего есть до самого святого ужина.

Утром в дом нужно было занести дидуха. Раньше его делали из последнего урожая пшеницы. В наше время это может быть простой букет колосьев. Поставить его нужно под иконой как символ изобилия.

Конечно, обязательно нужно приготовить кутью и 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов.

Накрыть стол нужно до того, как взойдет первая звезда. Не забудьте поставить лишнюю тарелку для духов умерших. Наши предки верили, что они приходят на Рождество.

А для защиты от темных сил на каждый угол стола клали по зубчику чеснока.

Еще одна традиция говорит о том, что перед ужином хозяин должен был занести под стол сено, напоминающее, что Спаситель родился в яслях.

Перед ужином также следует прочитать молитву вместе со всеми присутствующими.

После этого можно приступать к еде. Однако не забудьте, что начинаем всегда с кутьи. Причем делает это хозяин дома или самый старший член семьи. Он пробует кутью, говорит пожелания родным.

После ужина следует оставить немного еды на столе или у икон, чтобы почтить память умерших членов семьи.

На следующий день, именно на Рождество, сходите в церковь, устройте настоящий праздничный обед, пригласите гостей и отправляйтесь колядовать.

Когда в этом году отмечать Рождество

Переход на новый календарь

С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие: