Эти дела нужно сделать до Рождества, чтобы прожить счастливый год

В воскресенье 24 декабря украинцы будут отмечать Сочельник, а 25 декабря - Рождество Христово. Оба дня чрезвычайно важны в нашей культуре и содержат много традиций и предрассудков.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно успеть к Рождеству, чтобы провести счастливый год.
При написании материала использовались источники: сайт ПЦУ, лунный календарь, Википедия.
Прежде всего, стоит знать о том, что традиционно Рождеству в Украине предшествует 40-дневный пост. Он начинается 15 ноября и продлится до 25 декабря. Таким образом, люди физически и духовно очищаются от грехов.
Последний день перед постом выпадает на день памяти святого апостола Филиппа, поэтому пост часто называют Филипповкой.
До Рождества обязательно нужно убрать в доме и обновить хозяйственные орудия.
К празднику также было принято запасаться всем, необходимым для зимы. Это могут быть дрова, ткань, мука, мед и т. д. В домах также украшали иконы новыми или чистыми полотенцами, зеленью.
За день до Рождества весь день нельзя было ничего есть до самого святого ужина.
Утром в дом нужно было занести дидуха. Раньше его делали из последнего урожая пшеницы. В наше время это может быть простой букет колосьев. Поставить его нужно под иконой как символ изобилия.
Конечно, обязательно нужно приготовить кутью и 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов.
Накрыть стол нужно до того, как взойдет первая звезда. Не забудьте поставить лишнюю тарелку для духов умерших. Наши предки верили, что они приходят на Рождество.
А для защиты от темных сил на каждый угол стола клали по зубчику чеснока.
Еще одна традиция говорит о том, что перед ужином хозяин должен был занести под стол сено, напоминающее, что Спаситель родился в яслях.
Перед ужином также следует прочитать молитву вместе со всеми присутствующими.
После этого можно приступать к еде. Однако не забудьте, что начинаем всегда с кутьи. Причем делает это хозяин дома или самый старший член семьи. Он пробует кутью, говорит пожелания родным.
После ужина следует оставить немного еды на столе или у икон, чтобы почтить память умерших членов семьи.
На следующий день, именно на Рождество, сходите в церковь, устройте настоящий праздничный обед, пригласите гостей и отправляйтесь колядовать.
С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.
Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
Ранее мы делились рецептом классической и традиционной кутьи на Рождество.
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