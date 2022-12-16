Ці способи допоможуть зробити склоомивач для авто вдома: витратите мінімум коштів

Чистота лобового скла автомобіля - головне завдання для безпеки під час керування автомобілем. Однак, взимку часто можна придбати неякісну рідину, яка коштує дорого. До того ж вони місять заборонені речовини, які шкодять навколишньому середовищу.

Про це пише SantePlus .

Як зробити рідину для склоочисника

Водії знають, що забруднене лобове скло значно погіршує видимість, особливо взимку, коли йде дощ або сніг. Якщо у вас закінчилася рідина для омивання лобового скла автомобіля, то його можна зробити вдома та витрати будуть мінімальні.

Зокрема, для такого способу знадобиться:

дистильована вода;

велика пляшка;

засіб для миття вікон 250 мл.

У порожню пляшку додайте дистильовану воду приблизно повну пляшку. Далі додайте засіб для миття скла, закрийте пляшку та енергійно струсіть, щоб отримати однорідну суміш.

Додамо, що бажано використовувати засіб для чищення скла, який не утворює піни чи розводів, оскільки це може вплинути на видимість.

Важливо використовувати дистильовану воду, оскільки вона не містить мінеральних солей і не викликає утворення вапняного нальоту.

Використання водопровідної води може спричинити накопичення мінеральних відкладень на насосі та форсунках омивача автомобіля.

Також перш ніж наповнювати бачок омивача лобового скла, обов’язково перевірте розчин на склі. Просто налийте невелику кількість на чисту тканину та протріть лобове скло. Суміш повинна очищати скло і не залишати слідів.

Склоочисник з нашатирного спирту і мила

Необхідно у місткість об’ємом 5 л налити 4 л дистильованої води.Далі додати одну столову ложку засобу для миття посуду і 10 мл нашатирного спирту.

Після цього закрийте бутилку та струсіть до отримання однорідної суміші.

В кінці перевірте розчин на куті лобового скла, щоб переконатися, що він не піниться.