Як перевозити генератор, щоб не пошкодити автомобіль: поради для водіїв

На сьогодні покупкою номер 1 в Україні є генератор. Воно й не дивно, адже до відключень світла потрібно пристосовуватися всім. Проте одного разу може постати запитання, як безпечно доставити його додому, щоб не нашкодити автомобілю.

Styler підготував для водіїв дієві та прості поради на такий випадок.

У чому проблема перевезень

Під час купівлі генератора може здатися, що вам не знадобиться нікуди його возити. Проте статися може різне. Наприклад, незапланована поїздка на дачу, і щоб її не зіпсувати відключенням світла, ви берете з собою генератор.

Проте його перевезення може спричинити деякі ускладнення.

По-перше, важку конструкцію доведеться піднімати на висоту вашого багажника. По-друге, потрібно забезпечити стійкість генератора в багажнику. По-третє, витягти генератор ще важче, ніж поставити назад.

А для самої машини можливий цілий перелік травм та ушкоджень:

подряпати бамперу та багажника

проломити підлогу багажника

забруднити оббивку або залити її пально-мастильними матеріалами

Перед перевезенням генератор та авто потрібно підготувати (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Як убезпечити й машину, і генератор

Застеліть багажник ковдрою або іншою цупкою тканиною

Існує велика ймовірність, що ніжки акумулятора можуть подряпати поверхню багажника. При цьому прилад буде їздити та може сам отримати пошкодження.

Тому краще цього уникнути та ставити його на цупку тканину, яка не дозволить генератору ковзати під час поїздки.

Перевірте ніжки

Генератор - це далеко не легкий прилад. Середня його вага коливається в рамках 60 кілограмів, від чого підлога багажника може просто проломитися. Перед тим, як ставити його всередину, перевірте, чи не прогинає акумулятор поверхню.

Якщо так, то фахівці радять подумати про лист товстої фанери або кілька дощок, щоб підкласти їх під генератор.

Настеліть плівку

Плівка знадобиться вам, якщо бак генератора наповнений бензином або дизелем. Краще потурбуватися про чистоту багажника заздалегідь. Інакше доведеться довго його відмивати.

Як підготувати генератор до перевезення (фото: auto.24tv.ua)

Подумайте про альтернативні варіанти завантаження

Різні моделі автомобілів мають різну будову, тому завантаження генератора через багажник не завжди може бути найкращим варіантом.

Якщо двері відкриваються достатньо широко, можна спробувати розташувати його на сидінні, захистивши оббивку. Так само вам нічого не заважає поставити його догори дриґом.

Якщо жоден із варіантів не розв'язує проблему, тоді спробуйте його розібрати та перевезти частинами.