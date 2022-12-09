Як безпечно гальмувати взимку: ці правила допоможуть уникнути аварії

Взимку часто збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод, і щоб не потрапити в таку ситуацію самому, потрібно дотримуватись деяких правил техніки водіння. Важливо бути обережним та дотримуватись кількох порад.

Як правильно гальмувати на слизькій дорозі - читайте нижче .

Що допоможе в екстренній ситуації

Варто визначити, наскільки слизькою є дорога

Зокрема те, що попереду ожеледиця, підкаже раптове запотівання скла. Це означає, що температура повітря різко знизилася.

Якщо візуально оцінити дорогу не вдається, можна перевірити зчеплення коліс із дорожнім покриттям. Можна різко натиснути на педаль гальма. Якщо тягові колеса пробуксовують, то значить дорога досить слизька і потрібно дотримуватися дистанції.

Правильно гальмуйте

У жодному разі не потрібно різко тиснути на педаль гальма. Це найгірше, що можна зробити на обледенілій дорозі. Все тому, що при повній зупинці коліс автомобіль починає ковзати та стає некерованим. На більшість сучасних автомобілів встановлюють антиблокувальну гальмівну систему, яка запобігає повній зупинці коліс.

Найкраще - "гальмувати двигуном". Для цього необхідно прибрати ногу з педалі газу і перейти на нижчу передачу.

Надійні гальма

Завчасно варто подбати про гальмівну система та її справність. Якщо у вас виникли хоч якісь сумніви у надійності гальм, їхні елементи варто замінити.

Дистанція

Взимку важливо дотримуватись безпечної дистанції та швидкості. Важливо пам’ятати, що гальмівний шлях збільшується у кілька разів.

Варто рухатись повільно та пропускати на дорозі тих, хто ігнорує небезпеку.

Як керувати в умовах занесення

Найважливіше, що завжди потрібно повертати кермо у бік занесення. Якщо задня частина авто пішла праворуч, то туди ж потрібно повернути й кермо.

У такій ситуації не можна гальмувати, адже це погіршить ситуацію. Якщо автомобіль задньопривідний, то потрібно знизити оберти двигуна. На авто з переднім приводом - оберти потрібно збільшити, адже сила тяги на керованих колесах дозволить вивести автомобіль із занесення.