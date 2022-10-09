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Ці способи допоможуть зробити ароматизатор в авто своїми руками: знадобиться мінімум коштів

Як можна ароматизувати салон авто (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Набагато приємніше сідати в автомобіль у якому прибрано та приємно пахне. Замість того, щоб купувати дорогі та токсичні ароматизатори, можна використати прості та корисні способи.

Про це пише SantePlus.

Немає нічого кращого, ніж м’який і тонкий аромат, який зробить щоденну подорож автомобілем ще більш приємною.

Використайте прищіпку

В осінньо-зимовий сезон усі їздять із закритими вікнами та ввімкнутим теплом, щоб мати можливість протистояти низьким температурам, які проникають у салон автомобіля. Однак, через закриті вікна можуть виникати неприємні запахи.

На щастя, є простий і недорогий трюк. Все, що знадобиться, це дерев'яна прищіпка та дві пляшки ефірної олії на ваш вибір. Найкраще віддати перевагу сильним і заспокійливим ароматам, таким, як кориця, цитрусові або лаванда.

Налийте кілька крапель ефірної олії на дерев'яні прищіпки або збризніть їх улюбленими парфумами та надійно закріпіть у вентиляційних отворах автомобіля. Увімкнувши обігрів вентиляційна система, що відповідає за розподіл тепла, завдяки прищіпці поширить приємний аромат у салоні.

Автомобільний освіжувач повітря з вовни

Для такого способу знадобиться:

  • Шматок вовняного фетру;
  • Нитка;
  • 5 крапель ефірної олії троянди;
  • 5 крапель ефірної олії лаванди;
  • Ножиці.

Виріжте невеликий шматок вовняного фетру будь-якої форми. Потім дироколом зробіть невеликий отвір у верхній частині. Налийте краплі ефірної олії та почекайте кілька хвилин, поки тканина повністю їх вбере. Потім просмикніть мотузку в отвір і повісьте на дзеркало заднього виду автомобіля.

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