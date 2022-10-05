Ця річ є обов'язковою. Що потрібно знати при покупці автокрісла для дитини

Автокрісло – це необхідна річ для безпеки в машині вашої дитини. Не варто нехтувати покупкою цього девайсу. Не забувайте, що від аварії на дорозі не застрахований абсолютно ніхто.

Яке автокрісло найкраще?

Те, що підходить за вагою та віком дитини.

Автокрісло у належному технічному стані (не можна встановлювати старі крісла або крісла після ДТП).

Те, що правильно зафіксовано.

Решта моментів – це моменти зручності.

Звичайно, різні крісла мають різний профіль безпеки, тому оберіть модель, яка вам подобається і перевірте результати краштесту (NHTSA, ADAC).

⠀

Залежно від ваги та віку є певні класи автокрісел. Для найменшого 0,0+ та до 3(бустер).

Що важливо в автокріслі

Діти до 1-2 років повинні їхати проти руху авто.

Не встановлюйте автокрісло на сидіння, якщо там увімкнено Airbag.

Ремені повинні бути щільно натягнуті, щоб проходив 1 палець.

Взимку малюк має бути легко одягнений, якщо холодно, накрийте його ковдрою.

Завжди фіксуйте автокрісло, як зазначено в інструкції.

Основні типи фіксації - ременем або Isofix

Isofix – це золотий стандарт.



Саме це кріплення є найбільш популярним та безпечним. До того ж може йти додатковий ремінь фіксації та ніжка-упор.

⠀

Якщо авто немає цієї системи, тоді доступна фіксація ременем.

Пам'ятайте, що сині фіксатори – проти руху, червоні – за рухом.

⠀

Автокрісло - це така річ, яка купується рідко, тому не заощаджуйте на ній.

Краще брати відразу комбінований варіант - наприклад 0-1 (до 3-4 років), або 0-2 (до 6-7 років), або 0-3 (залишається бустер до 11-12 років).