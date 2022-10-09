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Эти способы помогут сделать ароматизатор в авто своими руками: понадобится минимум средств

Как можно ароматизировать салон авто (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Гораздо приятнее садиться в автомобиль, в котором убрано и приятно пахнет. Вместо того чтобы покупать дорогие и токсичные ароматизаторы, можно использовать простые и полезные способы.

Об этом пишет SantePlus.

Нет ничего лучше, чем мягкий и тонкий аромат, который сделает ежедневное путешествие на автомобиле еще более приятным.

Используйте прищепку

В осенне-зимний сезон все ездят с закрытыми окнами и включенным теплом, чтобы противостоять низким температурам, которые проникают в салон автомобиля. Однако через закрытые окна могут возникать неприятные запахи.

К счастью, есть простой и недорогой трюк. Все, что понадобится, это деревянная прищепка и две бутылки эфирного масла по вашему выбору. Лучше всего отдать предпочтение сильным и успокаивающим ароматам, таким, как корица, цитрусовые или лаванда.

Налейте несколько капель эфирного масла на деревянные прищепки или сбрызните их любимыми духами и надежно закрепите в вентиляционных отверстиях автомобиля. Включив обогрев вентиляционная система, отвечающая за распределение тепла, благодаря прищепке распространит приятный аромат в салоне.

Автомобильный освежитель воздуха из шерсти

Для такого способа понадобится:

  • Кусок шерстяного фетра;
  • Нить;
  • 5 капель эфирного масла розы;
  • 5 капель эфирного масла лаванды;
  • Ножницы.

Вырежьте небольшой кусок шерстяного фетра любой формы. Затем дыроколом сделайте небольшое отверстие в верхней части. Налейте капли эфирного масла и подождите несколько минут, пока ткань полностью впитает их. Затем проденьте веревку в отверстие и повесьте на зеркало заднего вида автомобиля.

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