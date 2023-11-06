Ці прості способи допоможуть виявити неякісний чай в пакетиках

Як перевірити коробку

Більшість пакетованого чаю - це пил, який залишається після обробки чайного листя, що вважається відходами.

Колір чаю

Часто недобросовісні виробники додають барвники до дешевого чаю, видаючи його за перший сорт. Для того, щоб перевірити, достатньо покласти пакетик чаю в холодну воду - справжній чай не забарвить рідину.

Ще один спосіб перевірки - додати лимон до чаю. Якщо листя справжнє, напій посвітлішає.

Аромат чаю

Термін придатності

Весь чай має термін придатності. Переважно це 3 роки з дати збору на плантаціях. Але часто виробники пишуть не дату збору, а дату розфасування чаю. Скільки він може зберігатися до того - невідомо.

Додамо, що у якісній заварці немає сміття, корінців.

Не свідчить про якість плівка на чаї. Неякісні чаї теж можуть її мати. Гіркота зеленого чаю - це теж не обов’язково погана якість.