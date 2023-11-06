Ці прості способи допоможуть виявити неякісний чай в пакетиках

Чай - один з найпопулярніших напоїв. Однак, інколи в магазині можна купити не натуральний продукт. Варто знати, як вибрати чай, а не підробку, спираючись на кілька ознак.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Gv tea".
Більшість пакетованого чаю - це пил, який залишається після обробки чайного листя, що вважається відходами.
Часто недобросовісні виробники додають барвники до дешевого чаю, видаючи його за перший сорт. Для того, щоб перевірити, достатньо покласти пакетик чаю в холодну воду - справжній чай не забарвить рідину.
Ще один спосіб перевірки - додати лимон до чаю. Якщо листя справжнє, напій посвітлішає.
Весь чай має термін придатності. Переважно це 3 роки з дати збору на плантаціях. Але часто виробники пишуть не дату збору, а дату розфасування чаю. Скільки він може зберігатися до того - невідомо.
Додамо, що у якісній заварці немає сміття, корінців.
Не свідчить про якість плівка на чаї. Неякісні чаї теж можуть її мати. Гіркота зеленого чаю - це теж не обов’язково погана якість.
Раніше ми повідомляли, як правильно зберігати чай удома, і куди його класти не варто.
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