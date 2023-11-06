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Эти простые способы помогут обнаружить некачественный чай в пакетиках

Как обнаружить некачественный чай (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чай - один из самых популярных напитков. Однако иногда в магазине можно купить не натуральный продукт. Следует знать, как выбрать чай, а не подделку, опираясь на несколько признаков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Gv tea".

Как проверить коробку

Большинство пакетированного чая - это пыль, которая остается после обработки чайных листьев, считающихся отходами.

Цвет чая

Часто недобросовестные производители добавляют красители в дешевый чай, выдавая его за первый сорт. Для того, чтобы проверить, достаточно положить пакетик чая в холодную воду - настоящий чай не окрасит жидкость.

Еще один способ проверки - добавить лимон к чаю. Если листья настоящие, напиток посветлеет.

Аромат чая

Срок годности

Весь чай имеет срок годности. В основном это 3 года с даты сбора на плантациях. Но часто производители пишут не дату сбора, а дату расфасовки чая. Сколько он может храниться до этого - неизвестно.

Добавим, что в качественной заварке нет мусора, корешков.

Не свидетельствует о качестве пленки на чае. Некачественные чаи тоже могут ее иметь. Горечь зеленого чая - это тоже не обязательно плохое качество.

Раньше мы сообщали, как правильно хранить чай дома, и куда его класть не стоит.

Также мы писали, почему нельзя пить чай с лимоном каждый день.

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