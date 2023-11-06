Эти простые способы помогут обнаружить некачественный чай в пакетиках

Как проверить коробку

Большинство пакетированного чая - это пыль, которая остается после обработки чайных листьев, считающихся отходами.

Цвет чая

Часто недобросовестные производители добавляют красители в дешевый чай, выдавая его за первый сорт. Для того, чтобы проверить, достаточно положить пакетик чая в холодную воду - настоящий чай не окрасит жидкость.

Еще один способ проверки - добавить лимон к чаю. Если листья настоящие, напиток посветлеет.

Аромат чая

Срок годности

Весь чай имеет срок годности. В основном это 3 года с даты сбора на плантациях. Но часто производители пишут не дату сбора, а дату расфасовки чая. Сколько он может храниться до этого - неизвестно.

Добавим, что в качественной заварке нет мусора, корешков.

Не свидетельствует о качестве пленки на чае. Некачественные чаи тоже могут ее иметь. Горечь зеленого чая - это тоже не обязательно плохое качество.