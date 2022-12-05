Ці способи допоможуть розговорити навіть найбільш закриту людину

Оберіть правильне місце та час

Зрозуміло, що коли вам потрібно обговорити щось особисте, краще обирати спокійну обстановку. Не варто розпочинати серйозну розмову, якщо вас або вашого співрозмовника щось сильно турбує.

Не найкращим часом для діалогу також вечір після робочого дня, тому що для ефективної розмови потрібна свіжа голова.

Ставте питання відкрито

Запитання може бути відкритим і закритим. Відкрите - це те, на яке є багато варіантів відповідей. Але якщо ви запитаєте людину щось на кшталт: "Тобі роздратований, тому що я не попередила про її приїзд?", це може викликати хвилю злості.

Тому краще ставити запитання так:

Що тебе турбує?

Тебе щось турбує?

Розкажи, як тобі зараз живеться

Хочеш про щось мені розповісти?

Якщо бесіда все одно не клеїться, зайдіть здалеку. Можна запитати, як справи на роботі, вдома абощо. Ймовірно, що співрозмовник почне розповідати, а ви просто підтримуйте його.

Будьте уважними

Покажіть співрозмовнику, що вам справді цікаво його слухати. Це можна робити киванням, підтакуванням. Також можна використовувати відповідні фрази на кшталт: "Це так цікаво", "Я цього не знав", "Так, тепер я розумію".

Під час розмови не відводьте очі, щоб не складалось враження, що вам нудно.

Зацікавленість у співрозмовнику - найважливіша якість (фото: Freepik)

Орієнтуйтеся на співрозмовника

Не забувайте, що всі люди - це індивідуальності. Тобто те, як ви ведете бесіду з одним, може не спрацювати з іншим.

Тому ведіть діалог відповідно до обставин, життя та поточних справ співрозмовника. До того ж таким чином ви проявите додатковий інтерес.

Стежте за емоціями

Майже завжди за мімікою людини можна зрозуміти, чи приємна їй певна тема, чи навпаки. Хороший співрозмовник - це той, який помічає реакції та емоції людини навпроти.

Якщо бачите якусь емоцію, хорошу або погану, запитайте про це.

Висловлюйте свою думку

Бесіда - це двостороннє поняття. Тобто розмова, де один тільки говорить, а інший - слухає, буде малоефективною.

Якщо з певного питання ви маєте своє переконання, висловіть його, обґрунтуйте та, можливо, розпочніть дискусію. Проте уникайте образ і переходів "на особистості".