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Эти способы помогут разговорить даже самого закрытого человека

Как разговорить молчаливого человека (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Не все люди, которые попадаются вам на пути, могут быть говорящими и способными быстро поддержать диалог. Часто это могут быть даже деловые партнеры или члены семьи.

Как разговорить даже самую закрытую личность - читайте ниже в материале Styler.

Выберите правильное место и время

Понятно, что когда вам нужно обсудить что-нибудь личное, лучше выбирать спокойную обстановку. Не стоит начинать серьезный разговор, если вас или вашего собеседника что-то сильно беспокоит.

Не лучшее время для диалога также вечер после рабочего дня, потому что для эффективного разговора нужна свежая голова.

Задавайте вопрос открыт

Вопрос может быть открытым и закрытым. Открытое - это то, на которое есть много вариантов ответов. Но если вы спросите человека что-то вроде: "Тебе раздражен, потому что я не предупредила о его приезде?", это может вызвать волну злости.

Поэтому лучше задавать вопросы так:

  • Что тебя беспокоит?
  • Тебя что-то беспокоит?
  • Расскажи, как тебе сейчас живется
  • Хочешь о чем-нибудь мне рассказать?

Если беседа все равно не клеится, зайдите издалека. Можно спросить, как дела на работе, дома или что-нибудь. Вероятно, собеседник начнет рассказывать, а вы просто поддерживайте его.

Будьте внимательны

Покажите собеседнику, что вам действительно интересно его слушать. Это можно делать киванием, поддакиванием. Также можно использовать соответствующие фразы типа: "Это так интересно", "Я этого не знал", "Да, теперь я понимаю".

Во время разговора не отводите глаз, чтобы не складывалось впечатление, что вам скучно.

Заинтересованность в собеседнике - важнейшее качество (фото: Freepik)

Ориентируйтесь на собеседника

Не забывайте, что все люди - это индивидуальности. То есть, как вы ведете беседу с одним, может не сработать с другим.

Поэтому ведите диалог в соответствии с обстоятельствами, жизнью и текущими делами собеседника. К тому же, таким образом, вы проявите дополнительный интерес.

Следите за эмоциями

Почти всегда по мимике человека можно понять, приятна ему определенная тема или наоборот. Хороший собеседник - это тот, который замечает реакции и эмоции человека напротив.

Если видите какую-нибудь эмоцию, хорошую или плохую, спросите об этом.

Высказывайте свое мнение

Беседа - это двустороннее понятие. То есть разговор, где один только говорит, а другой - слушает, будет малоэффективным.

Если по определенному вопросу у вас есть свое убеждение, выскажите его, обоснуйте и, возможно, начните дискуссию. Однако избегайте оскорблений и переходов "на личности".

Раньше мы рассказывали, как распознать опасного манипулятора за 5 шагов.

Читайте также, как можно проверить крепкость и долгосрочность отношений в паре.

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