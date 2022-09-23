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Ці способи допоможуть легко видалити жувальну гумку з одягу: не залишиться і сліду

Як прибрати жувальну гумку з одягу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У громадському місці ми можемо не навмисно сісти на жувальну гумку, яка в результаті опиниться на наших джинсах чи сукні. ЇЇ складно видалити з одягу, але завдяки домашнім способам це вдасться зробити.

Що допоможе врятувати улюблений одяг - читайте нижче.

Зокрема, якщо гумка прилипла до одягу, то ні в якому разі не можна прати одяг у машинці.

Щоб видалити жувальну гумку, використайте оцет

Такий засіб ефективно прибере навіть засохлу жувальну гумку. Все, що вам потрібно зробити, це налити ¼ склянки оцту в каструлю і довести до кипіння.

Далі покладіть одяг на рівну поверхню та змочіть тканину або рушник у гарячому оцті. Акуратно потріть місце, де є гумка. Ви помітите, що вона стане більш еластичною і вологою.

Після цього обережно зіскребіть цю жувальну гумку за допомогою лопатки для кутикули. Якщо залишки все ще залишаються, змочіть брудну частину одягу в оцті, а потім потріть старою зубною щіткою.

В кінці виперіть одяг.

Заморозьте одяг або покладіть кубик льоду

Ще одна хитрість - покласти одяг у морозилку, щоб гумка затверділа. Дійсно, під впливом холоду вона стане більш крихкою і тому легко видалиться.

Одяг у морозилку покладіть приблизно на дві години. Після зніміть жувальну гумку лопаткою, ложкою або дерев’яною паличкою.

Якщо все ще є стійкі залишки гумки, то можна покласти кубик льоду прямо на тканину або в поліетиленовий пакет. Це дозволить додатково охолодити уражену ділянку і легше видалити гумку.

Окріп

Спочатку почніть з кип’ятіння води та вилийте її в невелику миску, куди ви покладете брудну частину одягу на п’ять хвилин. Потім скористайтеся старою зубною щіткою.

Лимонний сік

Лимонний сік також є надійним способом для видалення жувальної гумки з тканини. Він особливо добре працює з темним одягом, а також з дуже делікатними тканинами.

Додайте кілька крапель лимонного соку в миску з теплою водою. Промокніть це місце та видаліть жувальну гумку зубною щіткою.

Раніше ми повідомляли про способи, які допоможуть безболісно витягнути жувальну гумку з волосся.

Також ми писали, як позбутися плям від суперклею на одязі та взутті.

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