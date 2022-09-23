Эти способы помогут легко удалить жевательную резинку с одежды: не останется и следа

В частности, если резинка прилипла к одежде, то ни в коем случае нельзя стирать одежду в машинке.

Чтобы удалить жевательную резинку, используйте уксус

Такое средство эффективно уберет даже засохшую жевательную резинку. Все, что вам нужно сделать, это налить ¼ стакана уксуса в кастрюлю и довести до кипения.

Затем положите одежду на ровную поверхность и смочите ткань или полотенце в горячем уксусе. Аккуратно потрите место, где есть резинка. Вы заметите, что она станет более эластичной и влажной.

После этого осторожно соскребите эту жевательную резинку с помощью лопатки для кутикулы. Если остатки остаются, смочите грязную часть одежды в уксусе, а затем потрите старой зубной щеткой.

В конце постирайте одежду.

Заморозьте одежду или положите кубик льда

Еще одна хитрость - положить одежду в морозилку, чтобы резинка затвердела. Действительно, под влиянием холода она станет более хрупкой и потому легко удалится.

Одежду в морозилку положите примерно на два часа. После снимите жевательную резинку лопаткой, ложкой или деревянной палочкой.

Если все еще есть стойкие остатки резинки, то можно положить кубик льда прямо на ткань или полиэтиленовый пакет. Это позволит дополнительно охладить пораженный участок и легче удалить резинку.

Кипяток

Сначала начните с кипячения воды и вылейте ее в небольшую миску, куда вы положите грязную часть одежды на пять минут. Затем воспользуйтесь старой зубной щеткой.

Лимонный сок

Лимонный сок также является надежным способом для удаления жевательной резинки из ткани. Он особенно хорошо работает с темной одеждой, а также очень деликатными тканями.

Добавьте несколько капель лимонного сока в миску с теплой водой. Промокните это место и удалите жевательную резинку зубной щеткой.