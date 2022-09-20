Ці способи допоможуть батькам захистити дитину від небезпечного контенту в інтернеті

У цифровому світі ми іноді стикаємося з потенційно небезпечними ситуаціями в інтернеті. Якщо дорослі можуть з цим впоратися, то діти найбільш вразливі. Зокрема, батьки повинні вберегти дитину від можливої небезпеки.
Про це пише SantePlus.
Інтернет-загрози можуть включати кіберзалякування та секстинг (надсилання вмісту сексуального характеру через мобільний телефон) тощо.
Заблокувати деякі сайти можна за допомогою використання розширень браузера. Це можна зробити на Windows і Mac.
Спочатку завантажте BlockSite, одне з найпопулярніших додатків для блокування веб-сайтів.
Для того, щоб додати його до свого Chrome, потрібно виконати такі дії:
Щоб почати блокувати веб-сайти за допомогою цього розширення, необхідно:
Це розширення містить деякі платні функції, тому воно не є повністю безкоштовним.
Окрім того, існують інші методи блокування веб-сайтів. Наприклад, Microsoft Family Safety блокує доступ до веб-сайтів, програм та ігор. Для цього потрібно створити групу "Сім'я Microsoft".
У браузері Microsoft Edge також можна заблокувати сайти.
Для цього потрібно зробити:
Раніше психолог розповідала, як вберегти дитину від небезпеки в інтернеті.
Також ми писали, як облаштувати безпечний простір для малюка.