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Эти способы помогут родителям оградить ребенка от опасного контента в интернете

Как уберечь ребенка от опасности в интернете (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В цифровом мире мы иногда сталкиваемся с потенциально опасными ситуациями в интернете. Если взрослые могут с этим справиться, то дети наиболее уязвимы. В частности, родители должны уберечь ребенка от возможной опасности.

Об этом пишет SantePlus.

Интернет-угрозы могут включать киберзапугивания и секстинг (отправка содержимого сексуального характера через мобильный телефон) и т.д.

Как защитить ребенка

Заблокировать некоторые сайты можно с помощью расширения браузера. Это можно сделать на Windows и Mac.

Сначала загрузите BlockSite, одно из самых популярных приложений для блокировки веб-сайтов.

Чтобы добавить его в свой Chrome, необходимо выполнить следующие действия:

  • Перейдите к веб-магазину Chrome в браузере Google Chrome;
  • Затем введите "BlockSite extension" в строку поиска и нажмите клавишу Enter;
  • Щелкните значок BlockSite в форме красного щита, а затем на "Добавить в Chrome";
  • После завершения загрузки будет добавлен BlockSite.

Чтобы начать блокировать веб-сайты с помощью этого расширения, необходимо:

  • Перейти к настройкам BlockSite, нажать "Расширение" (значок кусочка пазла). Далее открыть BlockSite, затем "Дополнительные действия" и выбрать BlockSite;
  • Затем введите веб-сайты, которые вы хотите заблокировать, на панели под названием "Блокировать сайты" и нажмите клавишу "Enter".

Это расширение содержит некоторые платные функции, поэтому оно не полностью бесплатно.

Кроме того, существуют другие методы блокировки веб-сайтов. Например, Microsoft Family Safety блокирует доступ к веб-сайтам, приложениям и играм. Для этого необходимо создать группу "Семья Microsoft".

В браузере Microsoft Edge можно также заблокировать сайты.

Для этого нужно сделать:

  • Войти в свой аккаунт в программе "Родительский контроль".
  • Далее найдите имя члена семьи, щелкните на его имя. Далее выберите "Фильтры содержимого", затем "Интернет" и "Поиск";
  • Включите "Фильтр несоответствующих веб-сайтов";
  • Когда вам будет предложено использовать заблокированный веб-сайт, вы можете одобрить его и добавить в список "Всегда разрешены";
  • Также можно добавить сайты в список "Никогда не разрешено".

Раньше психолог рассказывала, как уберечь ребенка от опасности в интернете.

Также мы писали, как обустроить безопасное пространство для малыша.

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