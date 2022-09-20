Эти способы помогут родителям оградить ребенка от опасного контента в интернете

Интернет-угрозы могут включать киберзапугивания и секстинг (отправка содержимого сексуального характера через мобильный телефон) и т.д.

Как защитить ребенка

Заблокировать некоторые сайты можно с помощью расширения браузера. Это можно сделать на Windows и Mac.

Сначала загрузите BlockSite, одно из самых популярных приложений для блокировки веб-сайтов.

Чтобы добавить его в свой Chrome, необходимо выполнить следующие действия:

Перейдите к веб-магазину Chrome в браузере Google Chrome;

Затем введите "BlockSite extension" в строку поиска и нажмите клавишу Enter;

Щелкните значок BlockSite в форме красного щита, а затем на "Добавить в Chrome";

После завершения загрузки будет добавлен BlockSite.

Чтобы начать блокировать веб-сайты с помощью этого расширения, необходимо:

Перейти к настройкам BlockSite, нажать "Расширение" (значок кусочка пазла). Далее открыть BlockSite, затем "Дополнительные действия" и выбрать BlockSite;

Затем введите веб-сайты, которые вы хотите заблокировать, на панели под названием "Блокировать сайты" и нажмите клавишу "Enter".

Это расширение содержит некоторые платные функции, поэтому оно не полностью бесплатно.





Кроме того, существуют другие методы блокировки веб-сайтов. Например, Microsoft Family Safety блокирует доступ к веб-сайтам, приложениям и играм. Для этого необходимо создать группу "Семья Microsoft".

В браузере Microsoft Edge можно также заблокировать сайты.

Для этого нужно сделать: