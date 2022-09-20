Эти способы помогут родителям оградить ребенка от опасного контента в интернете

В цифровом мире мы иногда сталкиваемся с потенциально опасными ситуациями в интернете. Если взрослые могут с этим справиться, то дети наиболее уязвимы. В частности, родители должны уберечь ребенка от возможной опасности.
Об этом пишет SantePlus.
Интернет-угрозы могут включать киберзапугивания и секстинг (отправка содержимого сексуального характера через мобильный телефон) и т.д.
Заблокировать некоторые сайты можно с помощью расширения браузера. Это можно сделать на Windows и Mac.
Сначала загрузите BlockSite, одно из самых популярных приложений для блокировки веб-сайтов.
Чтобы добавить его в свой Chrome, необходимо выполнить следующие действия:
Чтобы начать блокировать веб-сайты с помощью этого расширения, необходимо:
Это расширение содержит некоторые платные функции, поэтому оно не полностью бесплатно.
Кроме того, существуют другие методы блокировки веб-сайтов. Например, Microsoft Family Safety блокирует доступ к веб-сайтам, приложениям и играм. Для этого необходимо создать группу "Семья Microsoft".
В браузере Microsoft Edge можно также заблокировать сайты.
Для этого нужно сделать:
Раньше психолог рассказывала, как уберечь ребенка от опасности в интернете.
Также мы писали, как обустроить безопасное пространство для малыша.