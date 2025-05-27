Ці смузі п’ють моделі перед фотосесією, щоб бути у формі: прості рецепти

Смузі від Кендис Свейнпоел

36-річна південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпол вражає своєю підтягнутою фігурою.

Кендіс надає перевагу ситному сніданку пере фотосесією, який забезпечує її енергією на весь день. Її улюблений "beauty smoothie" включає такі інгредієнти:

1 заморожений банан

1 ч.л. протеїнового порошку

1 стакан чорниці

1 ст.л. насіння чіа

2 ст.л. мигдалевого масла

1,5 стакана кокосової води

1 ч.л. спіруліни

Змішайте всі інгредієнти в блендері до однорідної консистенції.

Цей смузі багатий на антиоксиданти та забезпечує енергію без кофеїну.

Кендис Свейнпоел (фото: instagram.com)

Смузі від Адріани Ліми

Адріана Ліма, відома супермодель і колишній "ангел" Victoria’s Secret, дотримується збалансованого харчування, яке підтримує її енергію та фізичну форму.

Для підтримки енергії та метаболізму вранці перед фотосесією Адріана готує простий смузі:

1/2 авокадо

1 склянка води

мед за смаком

За бажанням воду можна замінити на молоко або йогурт для більш насиченого смаку. Змішайте всі інгредієнти в блендері до однорідної консистенції.

Андріана Ліма (фото: instagram.com/adrianalima)

Зелений смузі від Ель Макферсон

Ель Макферсон - австралійська супермодель, яка відома своїм здоровим способом життя та збалансованим харчуванням. Вона дотримується принципів, які підтримують її енергію, молодість і гарне самопочуття.

Зокрема, вона поділилась рецептом смузі, який часто п'є. Він включає такі інгредієнти:

1 стакан шпинату

1/2 огірка

1/2 стебла селери

1/2 ч.л. тертого імбиру

1 стакан води

Потрібно змішати всі інгредієнти в блендері до однорідної консистенції.

Він допомагає їй підтримувати здоров’я та вигляд шкіри перед важливими подіями.

Ель Макферсон (фото: instagram.com/ellemacpherson)