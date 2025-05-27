Ці смузі п’ють моделі перед фотосесією, щоб бути у формі: прості рецепти

Перед важливими фотосесіями моделі ретельно стежать за своїм раціоном - і одним із найпопулярніших ритуалів є смузі. Ці напої не лише заряджають енергією, а й допомагають підтримувати легкість у тілі та сяйливий вигляд шкіри.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про рецепти смузі, які допомагають підтримувати енергію, зволоження та сяйво шкіри перед фотосесіями.
36-річна південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпол вражає своєю підтягнутою фігурою.
Кендіс надає перевагу ситному сніданку пере фотосесією, який забезпечує її енергією на весь день. Її улюблений "beauty smoothie" включає такі інгредієнти:
Змішайте всі інгредієнти в блендері до однорідної консистенції.
Цей смузі багатий на антиоксиданти та забезпечує енергію без кофеїну.
Адріана Ліма, відома супермодель і колишній "ангел" Victoria’s Secret, дотримується збалансованого харчування, яке підтримує її енергію та фізичну форму.
Для підтримки енергії та метаболізму вранці перед фотосесією Адріана готує простий смузі:
За бажанням воду можна замінити на молоко або йогурт для більш насиченого смаку. Змішайте всі інгредієнти в блендері до однорідної консистенції.
Ель Макферсон - австралійська супермодель, яка відома своїм здоровим способом життя та збалансованим харчуванням. Вона дотримується принципів, які підтримують її енергію, молодість і гарне самопочуття.
Зокрема, вона поділилась рецептом смузі, який часто п'є. Він включає такі інгредієнти:
Потрібно змішати всі інгредієнти в блендері до однорідної консистенції.
Він допомагає їй підтримувати здоров’я та вигляд шкіри перед важливими подіями.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Vogue та Welland good.