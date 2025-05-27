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Эти смузи пьют модели перед фотосессией, чтобы быть в форме: простые рецепты

Рецепты смузи, которые пьют модели перед фотосессиями (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Перед важными фотосессиями модели тщательно следят за своим рационом - и одним из самых популярных ритуалов являются смузи. Эти напитки не только заряжают энергией, но и помогают поддерживать легкость в теле и сияющий вид кожи.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о рецептах смузи, которые помогают поддерживать энергию, увлажнение и сияние кожи перед фотосессиями.

Смузи от Кэндис Свейнпол

36-летняя южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол поражает своей подтянутой фигурой.

Кэндис предпочитает сытный завтрак перед фотосессией, который обеспечивает ее энергией на весь день. Ее любимый "beauty smoothie" включает такие ингредиенты:

  • 1 замороженный банан
  • 1 ч.л. протеинового порошка
  • 1 стакан черники
  • 1 ст.л. семян чиа
  • 2 ст.л. миндального масла
  • 1,5 стакана кокосовой воды
  • 1 ч.л. спирулины

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.

Этот смузи богат антиоксидантами и обеспечивает энергию без кофеина.

Кэндис Свейнпоэл (фото: instagram.com)

Смузи от Адрианы Лимы

Адриана Лима, известная супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret, придерживается сбалансированного питания, которое поддерживает ее энергию и физическую форму.

Для поддержания энергии и метаболизма утром перед фотосессией Адриана готовит простой смузи:

  • 1/2 авокадо
  • 1 стакан воды
  • мед по вкусу

По желанию воду можно заменить на молоко или йогурт для более насыщенного вкуса. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.

Андриана Лима (фото: instagram.com/adrianalima)

Зеленый смузи от Эль Макферсон

Эль Макферсон - австралийская супермодель, которая известна своим здоровым образом жизни и сбалансированным питанием. Она придерживается принципов, которые поддерживают ее энергию, молодость и хорошее самочувствие.

В частности, она поделилась рецептом смузи, который часто пьет. Он включает следующие ингредиенты:

  • 1 стакан шпината
  • 1/2 огурца
  • 1/2 стебля сельдерея
  • 1/2 ч.л. тертого имбиря
  • 1 стакан воды

Нужно смешать все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.

Он помогает ей поддерживать здоровье и вид кожи перед важными событиями.

Эль Макферсон (фото: instagram.com/ellemacpherson)

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Vogue и Welland good.

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ЗдоровьеНапиткиСмузи