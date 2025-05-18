Ніколь Кідман розкрила свій улюблений сендвіч, який часто їсть: всього 3 інгредієнти

Відома американська акторка Ніколь Кідман, яка у 57 років вражає своєю молодістю та стрункістю, назвала корисний сендвіч, який часто їсть. Приготувати його можна вдома за кілька хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал "Пізнього шоу зі Стівеном Колбертом".

Яка їжа приносить зірці задоволення

Кідман поділилася своїм улюбленим сендвічем - класичним сирно-помідорним тостом. Цей простий, але смачний сендвіч складається лише з трьох інгредієнтів: хліба, сиру та помідора. У Великій Британії та Австралії, звідки родом Кідман, такий сендвіч відомий як "toastie".

Хоча Кідман також згадала про свою любов до "салатного сендвіча" з буряком, помідором, салатом та цибулею на білому хлібі, саме сирно-помідорний тост залишається її фаворитом.

Вона не уточнила, який саме сир використовує, але класичні варіанти включають американський або чеддер. Для більш вишуканого смаку можна обрати Грюйєр, Гауду, хаварті або Брі. Приготувати такий сендвіч можна, обсмаживши його на сковороді з маслом, майонезом або оливковою олією до золотистої скоринки.

Цей простий рецепт дозволяє легко відтворити улюблену страву акторки вдома, насолоджуючись її затишним смаком.

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Які продукти не їсть Ніколь Кідман

Знаменитість дотримується здорового способу життя та харчування, але вона не є суворою веганкою чи вегетаріанкою.

Зокрема, вона не уникає м’яса повністю, але часто їсть багато овочів, фруктів, морепродуктів, іноді - курятину.

Під час зйомок або підготовки до ролей дотримується спеціальних дієт, іноді - з обмеженням на глютен, цукор чи молочні продукти.

Також вона намагається обмежувати шкідливу їжу (фастфуд, надлишок цукру) та уникає глютен та молочку.