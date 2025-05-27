Эти смузи пьют модели перед фотосессией, чтобы быть в форме: простые рецепты
Перед важными фотосессиями модели тщательно следят за своим рационом - и одним из самых популярных ритуалов являются смузи. Эти напитки не только заряжают энергией, но и помогают поддерживать легкость в теле и сияющий вид кожи.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о рецептах смузи, которые помогают поддерживать энергию, увлажнение и сияние кожи перед фотосессиями.
Смузи от Кэндис Свейнпол
36-летняя южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол поражает своей подтянутой фигурой.
Кэндис предпочитает сытный завтрак перед фотосессией, который обеспечивает ее энергией на весь день. Ее любимый "beauty smoothie" включает такие ингредиенты:
- 1 замороженный банан
- 1 ч.л. протеинового порошка
- 1 стакан черники
- 1 ст.л. семян чиа
- 2 ст.л. миндального масла
- 1,5 стакана кокосовой воды
- 1 ч.л. спирулины
Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.
Этот смузи богат антиоксидантами и обеспечивает энергию без кофеина.
Кэндис Свейнпоэл (фото: instagram.com)
Смузи от Адрианы Лимы
Адриана Лима, известная супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret, придерживается сбалансированного питания, которое поддерживает ее энергию и физическую форму.
Для поддержания энергии и метаболизма утром перед фотосессией Адриана готовит простой смузи:
- 1/2 авокадо
- 1 стакан воды
- мед по вкусу
По желанию воду можно заменить на молоко или йогурт для более насыщенного вкуса. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.
Андриана Лима (фото: instagram.com/adrianalima)
Зеленый смузи от Эль Макферсон
Эль Макферсон - австралийская супермодель, которая известна своим здоровым образом жизни и сбалансированным питанием. Она придерживается принципов, которые поддерживают ее энергию, молодость и хорошее самочувствие.
В частности, она поделилась рецептом смузи, который часто пьет. Он включает следующие ингредиенты:
- 1 стакан шпината
- 1/2 огурца
- 1/2 стебля сельдерея
- 1/2 ч.л. тертого имбиря
- 1 стакан воды
Нужно смешать все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.
Он помогает ей поддерживать здоровье и вид кожи перед важными событиями.
Эль Макферсон (фото: instagram.com/ellemacpherson)
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Vogue и Welland good.
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