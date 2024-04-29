Ці смартфони Xiaomi незабаром не зможуть отримувати оновлення. Перевірте, чи є ваше у списку

Xiaomi випустила оновлення свого списку End of Support (EoS), включаючи до нього пристрої, які більше не оновлюватимуться в частині прошивки та виправлень безпеки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina.
Коли пристрій досягає кінцевої підтримки (EoS), це означає, що він більше не оновлюватиметься і не отримуватиме виправлення безпеки для операційної системи HyperOS. Якщо ви зіткнулися з проблемами безпеки на такому пристрої, рекомендується зважити можливість придбання нової моделі.
Які смартфони більше не оновлюватимуться
Рекомендується власникам перелічених пристроїв оновитись до більш сучасних моделей, оскільки відсутність офіційної підтримки може поставити під загрозу безпеку їхніх пристроїв.
Крім того, у нових моделях не виправлятимуться можливі програмні помилки, які можуть призвести до зависання.
У квітні оновлення торкнулися смартфонів Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite та Xiaomi Mix Fold. Варто зазначити, що китайський виробник випустив дві версії Mi 11 Lite: 4G (lisa) та 5G (renoir), і лише 4G (lisa) залишиться без підтримки.
Нагадаємо, що представлений смартфон із дорогим дизайном та ємністю батареї як у iPhone 15.
А ще ми писали, що Xiaomi випустила роутер із підтримкою Wi-Fi 7.