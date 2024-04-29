Эти смартфоны Xiaomi скоро не смогут получать обновления. Проверьте, есть ли ваш в списке

Когда устройство достигает конечной поддержки (EoS), это означает, что оно больше не будет обновляться и не будет получать исправления безопасности для операционной системы HyperOS. Если вы столкнулись с проблемами безопасности на таком устройстве, рекомендуется взвесить возможность приобретения более новой модели.

Какие смартфоны больше не будут обновлятся

POCO X3 Pro

Xiaomi Mi 11 Lite (версия с 4G)

Xiaomi MIX Fold

Redmi Note 10 Pro

Рекомендуется владельцам перечисленных устройств обновиться до более современных моделей, поскольку отсутствие официальной поддержки может поставить под угрозу безопасность их устройств.

Кроме того, в новых моделях не будут исправляться возможные программные ошибки, которые могут привести к зависанию.

В апреле обновления коснулись смартфонов Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite и Xiaomi Mix Fold. Стоит отметить, что китайский производитель выпустил две версии Mi 11 Lite: 4G (lisa) и 5G (renoir), и только 4G (lisa) останется без поддержки.