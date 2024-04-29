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Эти смартфоны Xiaomi скоро не смогут получать обновления. Проверьте, есть ли ваш в списке

Какие смартфоны Xiaomi больше не обновяться (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Xiaomi выпустила обновление своего списка End of Support (EoS), включая в него устройства, которые больше не будут обновляться в части прошивки и исправлений безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт о технологиях Gizmochina.

Когда устройство достигает конечной поддержки (EoS), это означает, что оно больше не будет обновляться и не будет получать исправления безопасности для операционной системы HyperOS. Если вы столкнулись с проблемами безопасности на таком устройстве, рекомендуется взвесить возможность приобретения более новой модели.

Какие смартфоны больше не будут обновлятся

  • POCO X3 Pro
  • Xiaomi Mi 11 Lite (версия с 4G)
  • Xiaomi MIX Fold
  • Redmi Note 10 Pro

Рекомендуется владельцам перечисленных устройств обновиться до более современных моделей, поскольку отсутствие официальной поддержки может поставить под угрозу безопасность их устройств.

Кроме того, в новых моделях не будут исправляться возможные программные ошибки, которые могут привести к зависанию.

В апреле обновления коснулись смартфонов Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite и Xiaomi Mix Fold. Стоит отметить, что китайский производитель выпустил две версии Mi 11 Lite: 4G (lisa) и 5G (renoir), и только 4G (lisa) останется без поддержки.

Напомним, что представлен смартфон с дорогим дизайном и емкостью батареи как у iPhone 15.

А еще мы писали, что Xiaomi выпустила роутер с поддержкой Wi-Fi 7.

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