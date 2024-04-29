Эти смартфоны Xiaomi скоро не смогут получать обновления. Проверьте, есть ли ваш в списке

Xiaomi выпустила обновление своего списка End of Support (EoS), включая в него устройства, которые больше не будут обновляться в части прошивки и исправлений безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт о технологиях Gizmochina.
Когда устройство достигает конечной поддержки (EoS), это означает, что оно больше не будет обновляться и не будет получать исправления безопасности для операционной системы HyperOS. Если вы столкнулись с проблемами безопасности на таком устройстве, рекомендуется взвесить возможность приобретения более новой модели.
Какие смартфоны больше не будут обновлятся
Рекомендуется владельцам перечисленных устройств обновиться до более современных моделей, поскольку отсутствие официальной поддержки может поставить под угрозу безопасность их устройств.
Кроме того, в новых моделях не будут исправляться возможные программные ошибки, которые могут привести к зависанию.
В апреле обновления коснулись смартфонов Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite и Xiaomi Mix Fold. Стоит отметить, что китайский производитель выпустил две версии Mi 11 Lite: 4G (lisa) и 5G (renoir), и только 4G (lisa) останется без поддержки.
Напомним, что представлен смартфон с дорогим дизайном и емкостью батареи как у iPhone 15.
А еще мы писали, что Xiaomi выпустила роутер с поддержкой Wi-Fi 7.