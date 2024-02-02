Найдешевший і швидкий: Xiaomi випустила роутер з підтримкою Wi-Fi 7

Xiaomi запустила у продаж роутер BE 3600, що забезпечує підтримку стандарту WiFi 7 і оснащений 2,5-гігабітним мережним портом. Цей пристрій виконаний у форм-факторі "вертикального" типу і оснащений потужною електронікою, при цьому він доступний за нижчою ціною, ніж оригінальний чохол для iPhone.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на китайський сайт про технології ITHome .

Характеристика маршрутизатора

Wi-Fi роутер Xiaomi 7 BE 3600 оснащений чотирма портами: одним WAN з пропускною здатністю 2,5 Гбіт/с та трьома гігабітними LAN.

Продуктивність пристрою забезпечується чотириядерним процесором Qualcomm, що працює на частоті 1,1 ГГц, суміщений з 256 МБ оперативної пам'яті. Згідно з заявою виробника, роутер здатний одночасно підключати до 128 пристроїв до мережі.

Пропускна здатність Wi-Fi роутера – 2,5 Гбіт/с (фото: ITHome)

Цей новий продукт підтримує смугу частот 160 Гц та технологію OFDMA. Завдяки останній, роутер здатний ефективно розділяти один канал між кількома користувачами, що прискорює обмін даними та дозволяє пристрою досягати пропускної спроможності бездротової мережі до 3 570 Мбіт/с у сумі за всіма діапазонами.

Ціна

Роутер вже доступний для покупки в Китаї за ціною 34 доларів (1 270 гривень), хоча інформації про його доступність в інших регіонах поки що немає.