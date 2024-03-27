Коштує менше 100 доларів. Представлений смартфон із дорогим дизайном та ємністю батареї як у iPhone 15

Xiaomi представила новий доступний смартфон від бренду Poco, що користується популярністю серед споживачів. Модель Poco C61 має швидкий екран, подвійну камеру і значний обсяг пам'яті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на міжнародний технологічний блог про комп'ютери, смартфони, гаджети Gizchina .

Характеристика смартфона

Poco C61 оснащений 6,71-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю 1650 × 720 пікселів, що оновлюється на частоті 90 Гц і піковою яскравістю 500 кд. Екран захищений від пошкоджень склом Corning Gorilla Glass3.

У верхній частині дисплея є краплеподібний виріз, в якому встановлена 5-мегапіксельна фронтальна камера. Основна камера поєднує 8-мегапіксельний ширококутний сенсор із додатковим датчиком на 0,08 Мп.

Характеристики смартфона (фото: Poco)

Смартфон працює на восьмиядерному процесорі MediaTek Helio G36 (чотири ядра Cortex A-53 з частотою до 2,2 ГГц і чотири ядра Cortex A-53 з частотою до 1,6 ГГц) та оснащений прискорювачем графіки PowerVR GE8320. Пропонується у версіях з 4 або 6 Гб оперативної пам'яті та накопичувачем на 64 або 128 Гб. Підтримується встановлення картки пам'яті microSD.

Для живлення використовується акумулятор ємністю 5 000 мА/год за допомогою провідної зарядки потужністю 10 Вт. Смартфон також оснащений сканером відбитків пальців, розміщеним на бічній поверхні корпусу, та 3,5-міліметровим роз'ємом для гарнітури.



Ультрабюджетний смартфон Poco C61 (фото: Poco)

Ціна пристрою

Апарат доступний у чорному, блакитному та зеленому виконанні. Версія з 4 Гб оперативної пам'яті та 64 Гб накопичувача коштує 90 доларів (3 535 гривень), а версія з 6 Гб ОЗУ та 128 Гб ПЗУ продається за трохи більше 100 доларів (3 930 гривень).