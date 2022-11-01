Ці шкідливі звички руйнують ваші зуби: не робіть так

Експерт назвала кілька простих звичок, які серйозно шкодять зубам:

Не відкривайте пиво чи інші напої зубами;

Не гризіть нігті;

Не лузайте насіння передніми зубами;

Не їжте лід;

Відмовтесь від зубочисток;

Не тримайте у роті стороні небезпечні предмети;

Не чистіть занадто жорсткою щіткою;

Не можна стискати дуже сильно щелепи при цьому чистячи зуби;

Заборонено чистити зуби пастою одразу після прийому їжі кислих продуктів.

Додамо, що нікотин також негативно впливає не лише на зуби, але й на весь організм у цілому. Під час паління цигарковий дим виділяє токсини, які заповнюють ротову порожнину. Мікроби й бактерії осідають на зубах і утворюють зубний наліт. Він має жовтуватий відтінок, але в тих, хто палить часто й довго наліт набуває сірого або й чорного кольору.

Також напої, які містять кофеїн, висушують ротову порожнину і провокують швидку появу карієсу. А речовина танин (її багато в чаї) призводить до потемніння емалі й появи жовтих плям на зубах.

Деякі люди прикрашати себе скрізь, де тільки можна. Пірсинг у роті може не просто пошкодити зуби, а й зламати один із них. Постійний контакт зубної поверхні з стороннім тілом теж небажаний, тому що таким чином ушкоджується емаль.

Пірсинг у губах також може завдати чимало неприємностей його власникам, тому що завдяки йому бактерії розмножуються вдвічі швидше, що викликає інфекції в ротовій порожнині.