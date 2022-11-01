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Эти вредные привычки разрушают ваши зубы: не делайте так

Почему зубы портятся (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый заботится о здоровье зубов и красоте своей улыбки. Хочется, чтобы она была белой и привлекательной. Однако изо дня в день люди автоматически предпринимают некоторые действия, о последствиях которых задумываются только в кабинете врача.

Об этом сообщила стоматолог Ульяна в Instagram.

Эксперт назвала несколько простых привычек, которые серьезно вредят зубам:

  • Не открывайте пиво или другие напитки зубами;
  • Не грызите ногти;
  • Не лузгайте семена передними зубами;
  • Не ешьте лед;
  • Откажитесь от зубочисток;
  • Не держите во рту опасные предметы;
  • Не чистите слишком жесткой щеткой;
  • Нельзя сжимать слишком сильно челюсти при этом чистя зубы;
  • Запрещается чистить зубы пастой сразу после еды кислых продуктов.

Добавим, что никотин также оказывает негативное влияние не только на зубы, но и на весь организм в целом. Во время курения сигаретный дым выделяет токсины, заполняющие полость рта. Микробы и бактерии оседают на зубах и образуют зубной налет. Он имеет желтоватый оттенок, но у курящих часто и долго налет приобретает серый или черный цвет.

Также напитки, содержащие кофеин, высушивают полость рта и провоцируют быстрое появление кариеса. А вещество танин (ее много в чае) приводит к потемнению эмали и появлению желтых пятен на зубах.

Некоторые люди украшают себя везде, где только можно. Пирсинг во рту может не просто повредить зубы, но и сломать один из них. Постоянный контакт зубной поверхности с инородным телом тоже нежелателен, так как таким образом повреждается эмаль.

Пирсинг в губах также может доставить немало неприятностей его владельцам, потому что благодаря ему бактерии размножаются вдвое быстрее, что вызывает инфекции в полости рта.

Раньше мы называли место, где категорически запрещено хранить зубную щетку.

Также мы писали, какие продукты отлично укрепляют детские зубы.

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